https://ria.ru/20240319/ndfl-1934245990.html

В Минфине рассказали о планах по оптимизации схемы уплаты НДФЛ

В Минфине рассказали о планах по оптимизации схемы уплаты НДФЛ - РИА Новости, 19.03.2024

В Минфине рассказали о планах по оптимизации схемы уплаты НДФЛ

Схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ необходимо устранять, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, выступая на коллегии... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:49

2024-03-19T14:49

2024-03-19T15:28

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ необходимо устранять, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, выступая на коллегии ФНС. "Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять", — подчеркнул он.По словам Сазанова, таким образом удастся уравнять условия функционирования традиционной розницы и той, которая действует через интернет-платформы. Кроме того, замглавы Минфина отметил, что определенные недочеты существуют и в сфере налогов на доходы физических лиц. Речь идет о поставленных президентом задачах касательно справедливости налогообложения. Сазонов подчеркнул, что в стране весьма давно существуют механизмы налоговой оптимизации, включая НДФЛ, и в этой части также нужно выровнять условия.Владимир Путин во время послания Федеральному собранию среди прочего предложил модернизировать фискальную систему. Он призвал более справедливо распределять нагрузку, смягчить налоговый режим для предприятий малого и среднего бизнеса и амнистировать некрупные компании, которые вынуждены были использовать механизмы искусственной оптимизации. Кроме этого, президент поручил закрыть лазейки, которые использовались компаниями для ухода от налогообложения.

https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)