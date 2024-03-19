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В Минфине рассказали о планах по оптимизации схемы уплаты НДФЛ - РИА Новости, 19.03.2024
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14:49 19.03.2024 (обновлено: 15:28 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ndfl-1934245990.html
В Минфине рассказали о планах по оптимизации схемы уплаты НДФЛ
В Минфине рассказали о планах по оптимизации схемы уплаты НДФЛ - РИА Новости, 19.03.2024
В Минфине рассказали о планах по оптимизации схемы уплаты НДФЛ
Схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ необходимо устранять, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, выступая на коллегии... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:49
2024-03-19T15:28
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ необходимо устранять, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, выступая на коллегии ФНС. "Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять", — подчеркнул он.По словам Сазанова, таким образом удастся уравнять условия функционирования традиционной розницы и той, которая действует через интернет-платформы. Кроме того, замглавы Минфина отметил, что определенные недочеты существуют и в сфере налогов на доходы физических лиц. Речь идет о поставленных президентом задачах касательно справедливости налогообложения. Сазонов подчеркнул, что в стране весьма давно существуют механизмы налоговой оптимизации, включая НДФЛ, и в этой части также нужно выровнять условия.Владимир Путин во время послания Федеральному собранию среди прочего предложил модернизировать фискальную систему. Он призвал более справедливо распределять нагрузку, смягчить налоговый режим для предприятий малого и среднего бизнеса и амнистировать некрупные компании, которые вынуждены были использовать механизмы искусственной оптимизации. Кроме этого, президент поручил закрыть лазейки, которые использовались компаниями для ухода от налогообложения.
https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html
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министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В Минфине рассказали о планах по оптимизации схемы уплаты НДФЛ

Минфин заявил о планах закрыть лазейки по неуплате НДФЛ

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ необходимо устранять, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, выступая на коллегии ФНС.
«
"Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять", — подчеркнул он.
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По словам Сазанова, таким образом удастся уравнять условия функционирования традиционной розницы и той, которая действует через интернет-платформы.
Кроме того, замглавы Минфина отметил, что определенные недочеты существуют и в сфере налогов на доходы физических лиц. Речь идет о поставленных президентом задачах касательно справедливости налогообложения. Сазонов подчеркнул, что в стране весьма давно существуют механизмы налоговой оптимизации, включая НДФЛ, и в этой части также нужно выровнять условия.
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию среди прочего предложил модернизировать фискальную систему. Он призвал более справедливо распределять нагрузку, смягчить налоговый режим для предприятий малого и среднего бизнеса и амнистировать некрупные компании, которые вынуждены были использовать механизмы искусственной оптимизации. Кроме этого, президент поручил закрыть лазейки, которые использовались компаниями для ухода от налогообложения.
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