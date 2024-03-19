https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html

Их войска испарились. Экс-агент ЦРУ рассказал, что скоро случится с НАТО

Их войска испарились. Экс-агент ЦРУ рассказал, что скоро случится с НАТО - РИА Новости, 19.03.2024

Их войска испарились. Экс-агент ЦРУ рассказал, что скоро случится с НАТО

НАТО может не пережить победу России в конфликте на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:18

2024-03-19T17:18

2024-03-19T17:18

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франция

сергей нарышкин

дмитрий песков

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. НАТО может не пережить победу России в конфликте на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что им будет сложно продолжать выживать и оставаться в нынешнем виде (после завершения вооруженного противостояния. — Прим. ред.). У НАТО есть большое количество внутренних проблем, несмотря на заявления о том, что страны альянса "стали более сплоченными", — сказал эксперт.Как отметил Джонсон, армии государств, составляющих костяк военного блока, находятся не в лучшем состоянии. Так, по словам аналитика, британские Вооруженные силы составляют всего 75 тысяч человек. Когда они контролировали североамериканские колонии (в 18 веке), одна только группировка империи на этих территориях составляла около 50 тысяч солдат."Они практически испарились, они не существуют как военная сила. Можно сказать, что Британия сейчас — это такой маленький, злой, беззубый чихуахуа", — сыронизировал бывший агент ЦРУ.Как ранее сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, страна-член НАТО Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.

https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html

https://ria.ru/20240318/vsu-1934122009.html

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в мире, украина, россия, франция, сергей нарышкин, дмитрий песков, нато, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)