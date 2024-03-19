Рейтинг@Mail.ru
В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, нападавшего на мигрантов - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 19.03.2024 (обновлено: 22:43 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/napadenie-1934339010.html
В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, нападавшего на мигрантов
В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, нападавшего на мигрантов - РИА Новости, 19.03.2024
В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, нападавшего на мигрантов
Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в четырех нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:55
2024-03-19T22:43
в мире
украина
италия
милан
адольф гитлер
бенито муссолини
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_0:180:3072:1907_1920x0_80_0_0_e5dca4fb0e0426aade9d8a9e3bc44dd4.jpg
РИМ, 19 мар — РИА Новости. Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в четырех нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля. Как сообщается в поступившем РИА Новости материале, подозреваемый выбирал жертв на основе "географической принадлежности": в двух случаях ими стали уроженцы Шри-Ланки. Нападения происходили после того, как юноша показывал мигрантам татуировку со свастикой на груди. В ночь на 5 марта молодой человек, предположительно, разбил окна у нескольких автомобилей и предпринял ряд попыток кражи. Девятого марта украинец снова напал на пассажира метро — начав со словесной перепалки, он ударил мужчину ногой в голову.&quot;Также в этом случае нападавший, прежде чем ударить свою жертву, выкрикнул &quot;Фашисты вернулись!&quot; — одновременно показывая ему татуировку на груди&quot;, — сообщила полиция.На предоставленных силовиками видеоматериалах высокий мужчина в камуфляжных штанах преследует другого человека на станции метро и избивает его у турникетов. Во время обысков у арестованного изъяли мачете с выгравированными на нем словами "White power" (расистский лозунг "Белая сила". — Прим. ред.), нож, несколько молотков, знамя с надписью "Дуче" — титулом Бенито Муссолини, а также экземпляр "Майн кампф" Адольфа Гитлера.
https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html
https://ria.ru/20240310/napadenie-1932181908.html
украина
италия
милан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_8353273351a4bcd5acbe8048b7daa3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, милан, адольф гитлер, бенито муссолини
В мире, Украина, Италия, Милан, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини
В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, нападавшего на мигрантов

В Милане арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на четырех мигрантов

© РИА Новости / Светлана Волобуева | Перейти в медиабанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в медиабанк
Полицейская машина на улице Милана. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 19 мар — РИА Новости. Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в четырех нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля.
Как сообщается в поступившем РИА Новости материале, подозреваемый выбирал жертв на основе "географической принадлежности": в двух случаях ими стали уроженцы Шри-Ланки. Нападения происходили после того, как юноша показывал мигрантам татуировку со свастикой на груди.
Задержание сатаниста в подмосковном Красногорске
В Подмосковье задержали сатаниста и нациста по подозрению в педофилии
12:14
В ночь на 5 марта молодой человек, предположительно, разбил окна у нескольких автомобилей и предпринял ряд попыток кражи. Девятого марта украинец снова напал на пассажира метро — начав со словесной перепалки, он ударил мужчину ногой в голову.
«

"Также в этом случае нападавший, прежде чем ударить свою жертву, выкрикнул "Фашисты вернулись!" — одновременно показывая ему татуировку на груди", — сообщила полиция.

На предоставленных силовиками видеоматериалах высокий мужчина в камуфляжных штанах преследует другого человека на станции метро и избивает его у турникетов.
Во время обысков у арестованного изъяли мачете с выгравированными на нем словами "White power" (расистский лозунг "Белая сила". — Прим. ред.), нож, несколько молотков, знамя с надписью "Дуче" — титулом Бенито Муссолини, а также экземпляр "Майн кампф" Адольфа Гитлера.
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров
10 марта, 19:49
 
В миреУкраинаИталияМиланАдольф ГитлерБенито Муссолини
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала