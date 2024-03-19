https://ria.ru/20240319/napadenie-1934339010.html

В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, нападавшего на мигрантов

В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, нападавшего на мигрантов - РИА Новости, 19.03.2024

В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, нападавшего на мигрантов

Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в четырех нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:55

2024-03-19T20:55

2024-03-19T22:43

в мире

украина

италия

милан

адольф гитлер

бенито муссолини

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РИМ, 19 мар — РИА Новости. Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в четырех нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля. Как сообщается в поступившем РИА Новости материале, подозреваемый выбирал жертв на основе "географической принадлежности": в двух случаях ими стали уроженцы Шри-Ланки. Нападения происходили после того, как юноша показывал мигрантам татуировку со свастикой на груди. В ночь на 5 марта молодой человек, предположительно, разбил окна у нескольких автомобилей и предпринял ряд попыток кражи. Девятого марта украинец снова напал на пассажира метро — начав со словесной перепалки, он ударил мужчину ногой в голову."Также в этом случае нападавший, прежде чем ударить свою жертву, выкрикнул "Фашисты вернулись!" — одновременно показывая ему татуировку на груди", — сообщила полиция.На предоставленных силовиками видеоматериалах высокий мужчина в камуфляжных штанах преследует другого человека на станции метро и избивает его у турникетов. Во время обысков у арестованного изъяли мачете с выгравированными на нем словами "White power" (расистский лозунг "Белая сила". — Прим. ред.), нож, несколько молотков, знамя с надписью "Дуче" — титулом Бенито Муссолини, а также экземпляр "Майн кампф" Адольфа Гитлера.

https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html

https://ria.ru/20240310/napadenie-1932181908.html

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в мире, украина, италия, милан, адольф гитлер, бенито муссолини