https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html

В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов

В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов - РИА Новости, 19.03.2024

В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов

Поступления налогов в бюджетную систему России в 2024 году вырастут на 12 процентов, до 52,5 триллиона рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:30

2024-03-19T10:30

2024-03-19T13:03

экономика

россия

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Поступления налогов в бюджетную систему России в 2024 году вырастут на 12 процентов, до 52,5 триллиона рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время выступления на коллегии ведомства. В своей презентации он уточнил, что размер ожидаемых поступлений в бюджет превысит показатель 2023 года на 5,7 триллиона рублей.По данным ведомства, поступления в консолидированный бюджет должны превысить объем за предыдущий год на 4,2 триллиона рублей и достигнуть 40,4 триллиона. ФНС ожидает, что в федеральный бюджет поступит 23,6 триллиона рублей, то есть на четыре триллиона больше, чем в предыдущем году.В службе планируют, что налоговые доходы консолидированных бюджетов регионов превысят на один процент уровень 2023 года и составят 16,8 триллиона рублей.Кроме того, ФНС ожидает, что объем ненефтегазовых доходов вырастет в текущем году на шесть процентов, до 12,5 триллиона рублей.Егоров отметил, что ведомство планирует рост поступлений по налогу на прибыль на один процент, до 1,94 триллиона рублей. От НДС бюджет должен получить на 0,7 процента больше поступлений — 7,7 триллиона.

https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)