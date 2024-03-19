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В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов - РИА Новости, 19.03.2024
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10:30 19.03.2024 (обновлено: 13:03 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html
В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов
В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов - РИА Новости, 19.03.2024
В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов
Поступления налогов в бюджетную систему России в 2024 году вырастут на 12 процентов, до 52,5 триллиона рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:30
2024-03-19T13:03
экономика
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Поступления налогов в бюджетную систему России в 2024 году вырастут на 12 процентов, до 52,5 триллиона рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время выступления на коллегии ведомства. В своей презентации он уточнил, что размер ожидаемых поступлений в бюджет превысит показатель 2023 года на 5,7 триллиона рублей.По данным ведомства, поступления в консолидированный бюджет должны превысить объем за предыдущий год на 4,2 триллиона рублей и достигнуть 40,4 триллиона. ФНС ожидает, что в федеральный бюджет поступит 23,6 триллиона рублей, то есть на четыре триллиона больше, чем в предыдущем году.В службе планируют, что налоговые доходы консолидированных бюджетов регионов превысят на один процент уровень 2023 года и составят 16,8 триллиона рублей.Кроме того, ФНС ожидает, что объем ненефтегазовых доходов вырастет в текущем году на шесть процентов, до 12,5 триллиона рублей.Егоров отметил, что ведомство планирует рост поступлений по налогу на прибыль на один процент, до 1,94 триллиона рублей. От НДС бюджет должен получить на 0,7 процента больше поступлений — 7,7 триллиона.
https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html
https://ria.ru/20240314/dokhod-1932843609.html
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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов

ФНС: поступления налогов в бюджетную систему вырастут до 52,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетами России
Штангенциркуль с монетами России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Поступления налогов в бюджетную систему России в 2024 году вырастут на 12 процентов, до 52,5 триллиона рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время выступления на коллегии ведомства.
В своей презентации он уточнил, что размер ожидаемых поступлений в бюджет превысит показатель 2023 года на 5,7 триллиона рублей.
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По данным ведомства, поступления в консолидированный бюджет должны превысить объем за предыдущий год на 4,2 триллиона рублей и достигнуть 40,4 триллиона. ФНС ожидает, что в федеральный бюджет поступит 23,6 триллиона рублей, то есть на четыре триллиона больше, чем в предыдущем году.
В службе планируют, что налоговые доходы консолидированных бюджетов регионов превысят на один процент уровень 2023 года и составят 16,8 триллиона рублей.
Кроме того, ФНС ожидает, что объем ненефтегазовых доходов вырастет в текущем году на шесть процентов, до 12,5 триллиона рублей.
Егоров отметил, что ведомство планирует рост поступлений по налогу на прибыль на один процент, до 1,94 триллиона рублей. От НДС бюджет должен получить на 0,7 процента больше поступлений — 7,7 триллиона.
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ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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