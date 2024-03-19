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Стали известны подробности аварийной посадки американского дрона в Польше - РИА Новости, 19.03.2024
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12:34 19.03.2024 (обновлено: 13:16 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/mq9-1934204835.html
Стали известны подробности аварийной посадки американского дрона в Польше
Стали известны подробности аварийной посадки американского дрона в Польше - РИА Новости, 19.03.2024
Стали известны подробности аварийной посадки американского дрона в Польше
Беспилотник MQ9 Reaper американской армии разбился во время аварийной посадки на северо-западе Польши, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:34
2024-03-19T13:16
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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Беспилотник MQ9 Reaper американской армии разбился во время аварийной посадки на северо-западе Польши, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники. Минувшей ночью сообщалось, что ударно-разведывательный беспилотник MQ9 Reaper, принадлежащий американской армии, потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши, а затем совершил аварийную посадку вне аэродрома. "Американский беспилотник MQ9 Reaper, который в понедельник вечером в районе западно-поморского Мирославца потерял связь с базой, разбился во время аварийной посадки", - говорится в сообщении. Уточняется, что беспилотник упал на лесистую местность в нескольких километрах от военной базы в Мирославце. "Сначала машина кружила над Мирославцем, вырабатывая топливо, затем, постепенно снижая высоту, приземлялась в лес. Ни взрыва, ни пожара не произошло. Летательный аппарат не был вооружен", - говорится в сообщении. В Польше на базе в Мирославце в течение 4 лет базируется американское подразделение с двумя беспилотниками Reaper. Эта машина имеет размах крыльев 20 метров. Длина 11 метров. Стоимость составляет более 15 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240317/prichastnost-1933771301.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Стали известны подробности аварийной посадки американского дрона в Польше

RMF: американский дрон разбился во время аварийной посадки в Польше

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Беспилотник MQ9 Reaper американской армии разбился во время аварийной посадки на северо-западе Польши, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.
Минувшей ночью сообщалось, что ударно-разведывательный беспилотник MQ9 Reaper, принадлежащий американской армии, потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши, а затем совершил аварийную посадку вне аэродрома.
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"Американский беспилотник MQ9 Reaper, который в понедельник вечером в районе западно-поморского Мирославца потерял связь с базой, разбился во время аварийной посадки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотник упал на лесистую местность в нескольких километрах от военной базы в Мирославце.
"Сначала машина кружила над Мирославцем, вырабатывая топливо, затем, постепенно снижая высоту, приземлялась в лес. Ни взрыва, ни пожара не произошло. Летательный аппарат не был вооружен", - говорится в сообщении.
В Польше на базе в Мирославце в течение 4 лет базируется американское подразделение с двумя беспилотниками Reaper. Эта машина имеет размах крыльев 20 метров. Длина 11 метров. Стоимость составляет более 15 миллионов долларов.
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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