https://ria.ru/20240319/moskva-1934147695.html

В Москве в 2024 году отремонтируют 247 жилых домов

В Москве в 2024 году отремонтируют 247 жилых домов - РИА Новости, 19.03.2024

В Москве в 2024 году отремонтируют 247 жилых домов

Специалисты отремонтируют 247 жилых домов в 2024 году на юге столицы, они восстановят фасады и заменят магистрали инженерных систем, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:59

2024-03-19T07:59

2024-03-19T07:59

городское хозяйство москвы

москва

бирюлево восточное

даниловский район

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Специалисты отремонтируют 247 жилых домов в 2024 году на юге столицы, они восстановят фасады и заменят магистрали инженерных систем, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы. "В рамках столичной программы капремонта жилого фонда в 2024 году приведут в порядок 247 жилых домов в Южном административном округе Москвы", - говорится в сообщении. К примеру, в этом году под программу попадет дом, расположенный в районе Бирюлево Восточное, который отличается сложной формой и высотой. Также, специалисты отремонтируют самый длинный дом, находящийся в районе Нагатино-Садовники и самый старый в рамках этой программы дом, который был построен в Даниловском районе в 1924 году. "При восстановлении этого объекта важной задачей станет сохранение его исторического облика. Специалисты приведут в порядок фасад здания, крышу, а также заменят внутренние инженерные системы", - подытожили на сайте.

https://ria.ru/20240213/moskva-1927019741.html

https://realty.ria.ru/20230802/dom-1887800078.html

москва

бирюлево восточное

даниловский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, бирюлево восточное, даниловский район