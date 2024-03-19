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В Москве в 2024 году отремонтируют 247 жилых домов - РИА Новости, 19.03.2024
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07:59 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/moskva-1934147695.html
В Москве в 2024 году отремонтируют 247 жилых домов
В Москве в 2024 году отремонтируют 247 жилых домов - РИА Новости, 19.03.2024
В Москве в 2024 году отремонтируют 247 жилых домов
Специалисты отремонтируют 247 жилых домов в 2024 году на юге столицы, они восстановят фасады и заменят магистрали инженерных систем, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:59
2024-03-19T07:59
городское хозяйство москвы
москва
бирюлево восточное
даниловский район
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Специалисты отремонтируют 247 жилых домов в 2024 году на юге столицы, они восстановят фасады и заменят магистрали инженерных систем, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы. "В рамках столичной программы капремонта жилого фонда в 2024 году приведут в порядок 247 жилых домов в Южном административном округе Москвы", - говорится в сообщении. К примеру, в этом году под программу попадет дом, расположенный в районе Бирюлево Восточное, который отличается сложной формой и высотой. Также, специалисты отремонтируют самый длинный дом, находящийся в районе Нагатино-Садовники и самый старый в рамках этой программы дом, который был построен в Даниловском районе в 1924 году. "При восстановлении этого объекта важной задачей станет сохранение его исторического облика. Специалисты приведут в порядок фасад здания, крышу, а также заменят внутренние инженерные системы", - подытожили на сайте.
https://ria.ru/20240213/moskva-1927019741.html
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москва
бирюлево восточное
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городское хозяйство москвы, москва, бирюлево восточное, даниловский район
Городское хозяйство Москвы, Москва, Бирюлево Восточное, Даниловский район
В Москве в 2024 году отремонтируют 247 жилых домов

На юге столицы в 2024 году специалисты отремонтируют 247 жилых домов

© РИА Новости / Максим БогодвидУкладка кабеля в короб во время ремонта в подъезде жилого дома
Укладка кабеля в короб во время ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Укладка кабеля в короб во время ремонта в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Специалисты отремонтируют 247 жилых домов в 2024 году на юге столицы, они восстановят фасады и заменят магистрали инженерных систем, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы.
"В рамках столичной программы капремонта жилого фонда в 2024 году приведут в порядок 247 жилых домов в Южном административном округе Москвы", - говорится в сообщении.
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К примеру, в этом году под программу попадет дом, расположенный в районе Бирюлево Восточное, который отличается сложной формой и высотой. Также, специалисты отремонтируют самый длинный дом, находящийся в районе Нагатино-Садовники и самый старый в рамках этой программы дом, который был построен в Даниловском районе в 1924 году.
"При восстановлении этого объекта важной задачей станет сохранение его исторического облика. Специалисты приведут в порядок фасад здания, крышу, а также заменят внутренние инженерные системы", - подытожили на сайте.
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