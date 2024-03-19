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Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами - РИА Новости, 19.03.2024
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Наука
 
04:38 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/morskie_lilii-1934139186.html
Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами
Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами - РИА Новости, 19.03.2024
Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами
Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова ДВО РАН выделили из морских лилий новые соединения, обладающие противовоспалительными,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T04:38
2024-03-19T04:38
наука
российская академия наук
южно-китайское море
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова ДВО РАН выделили из морских лилий новые соединения, обладающие противовоспалительными, противовирусными и противоопухолевыми свойствами, сообщает институт. Морские лилии (криноидеи) – класс морских беспозвоночных животных из типа иглокожих. Это древняя группа морских организмов с яркой окраской, предположительно, защищающей их от хищников. "Ученые обнаружили, что химические вещества хиноидной природы из этих организмов обладают потенциально полезными свойствами, например, противовоспалительными, противовирусными и противоопухолевыми", - говорится в сообщении. Ученые из криноидеи Phanogenia gracilis выделили три новых димерных соединения, названные фанограцилинами A–C. Установлено, что они проявляют антиоксидантную и антимикробную активность, а также повышают выживаемость нервных клеток при воздействии нейротоксина ротенона. В статье ученых отмечается, что выделенные соединения тормозили рост грамположительных бактерий S. aureus и дрожжеподобных грибов C. albicans, а также препятствовали образованию биопленок этих микроорганизмов, поэтому их можно считать сильными противомикробными средствами. Также в статье указано, что пробу криноидей собрали в Южно-Китайском море в районе острова Лишон аквалангисты на глубине 3–9 метров во время научного рейса НИС "Академик Опарин", а после беспозвоночных заморозили.
https://ria.ru/20240319/nauka-1933960869.html
https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html
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российская академия наук, южно-китайское море
Наука, Российская академия наук, Южно-Китайское море
Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами

Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами

© Fotolia / Andrey KuzminГлубины океана
Глубины океана - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Fotolia / Andrey Kuzmin
Глубины океана. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова ДВО РАН выделили из морских лилий новые соединения, обладающие противовоспалительными, противовирусными и противоопухолевыми свойствами, сообщает институт.
Морские лилии (криноидеи) – класс морских беспозвоночных животных из типа иглокожих. Это древняя группа морских организмов с яркой окраской, предположительно, защищающей их от хищников.
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"Ученые обнаружили, что химические вещества хиноидной природы из этих организмов обладают потенциально полезными свойствами, например, противовоспалительными, противовирусными и противоопухолевыми", - говорится в сообщении.
Ученые из криноидеи Phanogenia gracilis выделили три новых димерных соединения, названные фанограцилинами A–C. Установлено, что они проявляют антиоксидантную и антимикробную активность, а также повышают выживаемость нервных клеток при воздействии нейротоксина ротенона.
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В статье ученых отмечается, что выделенные соединения тормозили рост грамположительных бактерий S. aureus и дрожжеподобных грибов C. albicans, а также препятствовали образованию биопленок этих микроорганизмов, поэтому их можно считать сильными противомикробными средствами.
Также в статье указано, что пробу криноидей собрали в Южно-Китайском море в районе острова Лишон аквалангисты на глубине 3–9 метров во время научного рейса НИС "Академик Опарин", а после беспозвоночных заморозили.
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НаукаРоссийская академия наукЮжно-Китайское море
 
 
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