https://ria.ru/20240319/morskie_lilii-1934139186.html

Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами

Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами - РИА Новости, 19.03.2024

Ученые выделили из морских лилий вещества с противоопухолевыми свойствами

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова ДВО РАН выделили из морских лилий новые соединения, обладающие противовоспалительными,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:38

2024-03-19T04:38

2024-03-19T04:38

наука

российская академия наук

южно-китайское море

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова ДВО РАН выделили из морских лилий новые соединения, обладающие противовоспалительными, противовирусными и противоопухолевыми свойствами, сообщает институт. Морские лилии (криноидеи) – класс морских беспозвоночных животных из типа иглокожих. Это древняя группа морских организмов с яркой окраской, предположительно, защищающей их от хищников. "Ученые обнаружили, что химические вещества хиноидной природы из этих организмов обладают потенциально полезными свойствами, например, противовоспалительными, противовирусными и противоопухолевыми", - говорится в сообщении. Ученые из криноидеи Phanogenia gracilis выделили три новых димерных соединения, названные фанограцилинами A–C. Установлено, что они проявляют антиоксидантную и антимикробную активность, а также повышают выживаемость нервных клеток при воздействии нейротоксина ротенона. В статье ученых отмечается, что выделенные соединения тормозили рост грамположительных бактерий S. aureus и дрожжеподобных грибов C. albicans, а также препятствовали образованию биопленок этих микроорганизмов, поэтому их можно считать сильными противомикробными средствами. Также в статье указано, что пробу криноидей собрали в Южно-Китайском море в районе острова Лишон аквалангисты на глубине 3–9 метров во время научного рейса НИС "Академик Опарин", а после беспозвоночных заморозили.

https://ria.ru/20240319/nauka-1933960869.html

https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html

https://ria.ru/20240313/nauka-1932309401.html

южно-китайское море

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российская академия наук, южно-китайское море