Россия уточнит позицию ООН по недопуску Москвы на сессию ФАО в Молдавии
Россия уточнит позицию ООН по недопуску Москвы на сессию ФАО в Молдавии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ООН, 19 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать планы Молдавии порекомендовал журналистам обратиться непосредственно в ФАО. При это сам же Хак признал, что ФАО является органом ООН.
"Теперь и заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отличился, когда отказался комментировать действия Молдавии по запрещению во въезде в страну российской делегации для участия в сессии ФАО в Кишиневе. Тут совершенно очевидно, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны", - написал Успенский в своем Telegram-канале.
"А у главного органа ООН в связи с этим опять нет комментария или позиции?" - поинтересовался он.
Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.