https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934358783.html

Россия уточнит позицию ООН по недопуску Москвы на сессию ФАО в Молдавии

Россия уточнит позицию ООН по недопуску Москвы на сессию ФАО в Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024

Россия уточнит позицию ООН по недопуску Москвы на сессию ФАО в Молдавии

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:53

2024-03-19T23:53

2024-03-19T23:53

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ООН, 19 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский поинтересовался, есть ли у всемирной организации позиция по поводу планов Молдавии не пускать российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать планы Молдавии порекомендовал журналистам обратиться непосредственно в ФАО. При это сам же Хак признал, что ФАО является органом ООН. "Теперь и заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отличился, когда отказался комментировать действия Молдавии по запрещению во въезде в страну российской делегации для участия в сессии ФАО в Кишиневе. Тут совершенно очевидно, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны", - написал Успенский в своем Telegram-канале. "А у главного органа ООН в связи с этим опять нет комментария или позиции?" - поинтересовался он. Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.

https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934307123.html

https://ria.ru/20240319/fao-1934329530.html

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