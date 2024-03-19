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Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 19.03.2024
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16:37 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934279985.html
Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС
Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 19.03.2024
Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС
Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) просит правительство и президента Майю Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС из-за высокого риска его РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:37
2024-03-19T16:37
в мире
молдавия
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
евросоюз
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) просит правительство и президента Майю Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС из-за высокого риска его провала, сообщила пресс-служба политсилы. "Либерально-демократическая партия Молдавии с обеспокоенностью отмечает, что президент Молдавии Майя Санду, вопреки приведенным логическим аргументам и игнорируя очевидные риски для европейского будущего Молдавии, продолжает настаивать на организации референдума по интеграции в Евросоюз. Мы призываем правительство отказаться от организации этого референдума", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. В ЛДПМ считают "иррациональным" проводить референдум тогда, когда общество, благодаря действиям нынешних властей, "разобщено более, чем когда-либо". Также в партии отметили, что уже сейчас допущены серьезные процедурные отступления, поскольку компетенция по организации такого процесса принадлежит парламенту, а не президенту. "Евроинтеграция - не политическая игра и не тривиальная вещь, а сложный, длительный и комплексный процесс. Молдавия уже втянута в процесс евроинтеграции, и референдум бесполезен, но, с другой стороны, очень опасен, а также очень высок риск его провала, что может поставить под угрозу евроинтеграцию", - отмечают либерал-демократы. "Если не примут во внимание логические аргументы, то, по крайней мере, следует принять во внимание юридические процедуры... Крайне важно уважать демократические процедуры и избегать односторонних решений, которые могут серьезно повлиять на будущее нашей страны", - заключили в ЛДПМ. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Выборы президента Молдавии и референдум ожидаются осенью этого года, их дата пока не утверждена.
https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html
https://ria.ru/20240311/yazyk-1932331849.html
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934211487.html
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в мире, молдавия, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии, Евросоюз
Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС

Партия ЛДПМ призвала Санду отказаться от референдума о вступлении Молдавии в ЕС

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) просит правительство и президента Майю Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС из-за высокого риска его провала, сообщила пресс-служба политсилы.
"Либерально-демократическая партия Молдавии с обеспокоенностью отмечает, что президент Молдавии Майя Санду, вопреки приведенным логическим аргументам и игнорируя очевидные риски для европейского будущего Молдавии, продолжает настаивать на организации референдума по интеграции в Евросоюз. Мы призываем правительство отказаться от организации этого референдума", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
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В ЛДПМ считают "иррациональным" проводить референдум тогда, когда общество, благодаря действиям нынешних властей, "разобщено более, чем когда-либо". Также в партии отметили, что уже сейчас допущены серьезные процедурные отступления, поскольку компетенция по организации такого процесса принадлежит парламенту, а не президенту.
"Евроинтеграция - не политическая игра и не тривиальная вещь, а сложный, длительный и комплексный процесс. Молдавия уже втянута в процесс евроинтеграции, и референдум бесполезен, но, с другой стороны, очень опасен, а также очень высок риск его провала, что может поставить под угрозу евроинтеграцию", - отмечают либерал-демократы.
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"Если не примут во внимание логические аргументы, то, по крайней мере, следует принять во внимание юридические процедуры... Крайне важно уважать демократические процедуры и избегать односторонних решений, которые могут серьезно повлиять на будущее нашей страны", - заключили в ЛДПМ.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Выборы президента Молдавии и референдум ожидаются осенью этого года, их дата пока не утверждена.
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В миреМолдавияМайя СандуЛиберально-демократическая партия МолдавииЕвросоюз
 
 
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