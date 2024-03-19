https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934279985.html

Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС

Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 19.03.2024

Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС

Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) просит правительство и президента Майю Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС из-за высокого риска его РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:37

2024-03-19T16:37

2024-03-19T16:37

в мире

молдавия

майя санду

либерально-демократическая партия молдавии

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) просит правительство и президента Майю Санду отказаться от референдума о вступлении в ЕС из-за высокого риска его провала, сообщила пресс-служба политсилы. "Либерально-демократическая партия Молдавии с обеспокоенностью отмечает, что президент Молдавии Майя Санду, вопреки приведенным логическим аргументам и игнорируя очевидные риски для европейского будущего Молдавии, продолжает настаивать на организации референдума по интеграции в Евросоюз. Мы призываем правительство отказаться от организации этого референдума", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. В ЛДПМ считают "иррациональным" проводить референдум тогда, когда общество, благодаря действиям нынешних властей, "разобщено более, чем когда-либо". Также в партии отметили, что уже сейчас допущены серьезные процедурные отступления, поскольку компетенция по организации такого процесса принадлежит парламенту, а не президенту. "Евроинтеграция - не политическая игра и не тривиальная вещь, а сложный, длительный и комплексный процесс. Молдавия уже втянута в процесс евроинтеграции, и референдум бесполезен, но, с другой стороны, очень опасен, а также очень высок риск его провала, что может поставить под угрозу евроинтеграцию", - отмечают либерал-демократы. "Если не примут во внимание логические аргументы, то, по крайней мере, следует принять во внимание юридические процедуры... Крайне важно уважать демократические процедуры и избегать односторонних решений, которые могут серьезно повлиять на будущее нашей страны", - заключили в ЛДПМ. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Выборы президента Молдавии и референдум ожидаются осенью этого года, их дата пока не утверждена.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

https://ria.ru/20240311/yazyk-1932331849.html

https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934211487.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, евросоюз