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Платежная система "Мир" не ограничивает работу в Армении, заявила НСПК - РИА Новости, 19.03.2024
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13:52 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/mir-1934230280.html
Платежная система "Мир" не ограничивает работу в Армении, заявила НСПК
Платежная система "Мир" не ограничивает работу в Армении, заявила НСПК - РИА Новости, 19.03.2024
Платежная система "Мир" не ограничивает работу в Армении, заявила НСПК
Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с банками в Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:52
2024-03-19T13:52
карта "мир"
платежная система "мир"
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с банками в Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Ранее во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением банка "ВТБ Армения". "Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. Однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно", - сказали в пресс-службе НСПК. "Мы продолжаем работать с дружественными странами по приему карт "Мир" в их инфраструктуре", - сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ. При этом, как также подчеркивает регулятор, решение о приеме карт каждая страна принимает сама. НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку РФ. В декабре 2015 года Банк России и НСПК объявили о начале эмиссии первых карт "Мир".
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карта "мир", платежная система "мир", экономика, армения, россия
Карта "Мир", Платежная система "Мир", Экономика, Армения, Россия
Платежная система "Мир" не ограничивает работу в Армении, заявила НСПК

НСПК: платежная система "Мир" не ограничивает работу с банками в Армении

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с банками в Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Ранее во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением банка "ВТБ Армения".
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"Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. Однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно", - сказали в пресс-службе НСПК.
"Мы продолжаем работать с дружественными странами по приему карт "Мир" в их инфраструктуре", - сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ. При этом, как также подчеркивает регулятор, решение о приеме карт каждая страна принимает сама.
НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку РФ. В декабре 2015 года Банк России и НСПК объявили о начале эмиссии первых карт "Мир".
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