https://ria.ru/20240319/mid-1934207395.html

МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата

МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата - РИА Новости, 19.03.2024

МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата

Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:46

2024-03-19T12:46

2024-03-19T12:53

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МОСКВА, 19 мар - РИА новости. Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее МИД Эстонии вызвал временно поверенного в делах России и передал ему соответствующую ноту."Российская сторона даст соответствующий ответ", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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