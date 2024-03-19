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МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата - РИА Новости, 19.03.2024
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12:46 19.03.2024 (обновлено: 12:53 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/mid-1934207395.html
МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата
МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата - РИА Новости, 19.03.2024
МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата
Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:46
2024-03-19T12:53
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МОСКВА, 19 мар - РИА новости. Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее МИД Эстонии вызвал временно поверенного в делах России и передал ему соответствующую ноту."Российская сторона даст соответствующий ответ", - заявили в ведомстве.
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москва, эстония, россия, в мире
Москва, Эстония, Россия, В мире
МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата

МИД России: Москва ответит на высылку Таллином дипломата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА новости. Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее МИД Эстонии вызвал временно поверенного в делах России и передал ему соответствующую ноту.
«
"Российская сторона даст соответствующий ответ", - заявили в ведомстве.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 годах
18 февраля 2023, 23:25
 
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