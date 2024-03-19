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МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата
МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата - РИА Новости, 19.03.2024
МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата
Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:46
2024-03-19T12:46
2024-03-19T12:53
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МОСКВА, 19 мар - РИА новости. Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее МИД Эстонии вызвал временно поверенного в делах России и передал ему соответствующую ноту."Российская сторона даст соответствующий ответ", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
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москва, эстония, россия, в мире
Москва, Эстония, Россия, В мире
МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата
МИД России: Москва ответит на высылку Таллином дипломата