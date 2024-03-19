https://ria.ru/20240319/mid-1934206645.html

МИД России ответит на высылку Молдавией сотрудника посольства

МИД России ответит на высылку Молдавией сотрудника посольства - РИА Новости, 19.03.2024

МИД России ответит на высылку Молдавией сотрудника посольства

Россия ответит на объявление Молдавией персона нон грата сотрудника российского посольства из-за открытия участков для выборов российского президента, сообщили... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:44

2024-03-19T12:44

2024-03-19T12:52

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молдавия

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политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА новости. Россия ответит на объявление Молдавией персона нон грата сотрудника российского посольства из-за открытия участков для выборов российского президента, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Российская сторона даст соответствующий ответ", - заявили в ведомстве.Молдавский МИД ранее заявил, что один из сотрудников посольства России объявлен персона нон грата.Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван во вторник в МИД страны, где ему был выражен протест "в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей".Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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россия, молдавия, москва, политика