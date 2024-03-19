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МИД России ответит на высылку Молдавией сотрудника посольства
МИД России ответит на высылку Молдавией сотрудника посольства - РИА Новости, 19.03.2024
МИД России ответит на высылку Молдавией сотрудника посольства
Россия ответит на объявление Молдавией персона нон грата сотрудника российского посольства из-за открытия участков для выборов российского президента, сообщили... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:44
2024-03-19T12:44
2024-03-19T12:52
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МОСКВА, 19 мар - РИА новости. Россия ответит на объявление Молдавией персона нон грата сотрудника российского посольства из-за открытия участков для выборов российского президента, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Российская сторона даст соответствующий ответ", - заявили в ведомстве.Молдавский МИД ранее заявил, что один из сотрудников посольства России объявлен персона нон грата.Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван во вторник в МИД страны, где ему был выражен протест "в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей".Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
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россия, молдавия, москва, политика
Россия, Молдавия, Москва, Политика
МИД России ответит на высылку Молдавией сотрудника посольства
МИД: Москва ответит на высылку Молдавией сотрудника посольства
МОСКВА, 19 мар - РИА новости. Россия ответит на объявление Молдавией персона нон грата сотрудника российского посольства из-за открытия участков для выборов российского президента, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
«
"Российская сторона даст соответствующий ответ", - заявили в ведомстве.
Молдавский МИД ранее заявил, что один из сотрудников посольства России объявлен персона нон грата.
Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван во вторник в МИД страны, где ему был выражен протест "в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей".
Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 годах