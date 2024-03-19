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Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки - РИА Новости, 19.03.2024
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Наука
 
04:26 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html
Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки
Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки - РИА Новости, 19.03.2024
Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки
Россия, председательствуя в БРИКС, представит коллегам по БРИКС+ свои передовые меганаучные установки для проведения совместных исследовательских проектов,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T04:26
2024-03-19T04:26
наука
россия
дубна
новосибирская область
валерий фальков
владимир путин
брикс
пик
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия, председательствуя в БРИКС, представит коллегам по БРИКС+ свои передовые меганаучные установки для проведения совместных исследовательских проектов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Как отметил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России сегодня, нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для отечественных ученых, и для зарубежных исследователей, которых Россия приглашает к сотрудничеству, говорил глава государства. "В этом году Россия председательствует в БРИКС, и мы намерены всю эту линейку возможностей нашим коллегам из БРИКС+ показать", - сказал Фальков. "Я думаю, 2024-2025 годы будут прорывными. Потому что у нас в эти годы планируется запуск целого ряда уникальных установок", - добавил министр. По его словам, это и NICA - коллайдер в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне, это и СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в Новосибирской области. Очень большую работу по целому ряду установок проводит Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - у него в Гатчине Ленинградской области "набирает обороны" высокопоточный ядерный реактор ПИК, отметил министр. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. "Надо назвать и нейтринный телескоп на Байкале. Он изначально делался международной коллаборацией, но сейчас мы чувствуем, что коллеги постепенно возвращаются в работу, тем более что мы его достраиваем. Этот телескоп в своем классе становится одним из самых больших в мире – таких установок можно пересчитать на пальцах одной руки, по большому счету их всего три в мире", - добавил Фальков.
https://ria.ru/20240317/stipendii-1933754360.html
https://ria.ru/20240319/nauka-1934138386.html
https://ria.ru/20240130/uchenye-1924375899.html
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россия, дубна, новосибирская область, валерий фальков, владимир путин, брикс, пик, объединенный институт ядерных исследований
Наука, Россия, Дубна, Новосибирская область, Валерий Фальков, Владимир Путин, БРИКС, ПИК, Объединенный институт ядерных исследований
Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки

Фальков: Россия представит коллегам по БРИКС+ меганаучные установки для проектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия, председательствуя в БРИКС, представит коллегам по БРИКС+ свои передовые меганаучные установки для проведения совместных исследовательских проектов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Как отметил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России сегодня, нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для отечественных ученых, и для зарубежных исследователей, которых Россия приглашает к сотрудничеству, говорил глава государства.
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"В этом году Россия председательствует в БРИКС, и мы намерены всю эту линейку возможностей нашим коллегам из БРИКС+ показать", - сказал Фальков.
"Я думаю, 2024-2025 годы будут прорывными. Потому что у нас в эти годы планируется запуск целого ряда уникальных установок", - добавил министр.
По его словам, это и NICA - коллайдер в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне, это и СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в Новосибирской области.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
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Очень большую работу по целому ряду установок проводит Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - у него в Гатчине Ленинградской области "набирает обороны" высокопоточный ядерный реактор ПИК, отметил министр. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины.
"Надо назвать и нейтринный телескоп на Байкале. Он изначально делался международной коллаборацией, но сейчас мы чувствуем, что коллеги постепенно возвращаются в работу, тем более что мы его достраиваем. Этот телескоп в своем классе становится одним из самых больших в мире – таких установок можно пересчитать на пальцах одной руки, по большому счету их всего три в мире", - добавил Фальков.
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