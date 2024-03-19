Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки
Фальков: Россия представит коллегам по БРИКС+ меганаучные установки для проектов
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия, председательствуя в БРИКС, представит коллегам по БРИКС+ свои передовые меганаучные установки для проведения совместных исследовательских проектов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Как отметил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России сегодня, нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для отечественных ученых, и для зарубежных исследователей, которых Россия приглашает к сотрудничеству, говорил глава государства.
"В этом году Россия председательствует в БРИКС, и мы намерены всю эту линейку возможностей нашим коллегам из БРИКС+ показать", - сказал Фальков.
"Я думаю, 2024-2025 годы будут прорывными. Потому что у нас в эти годы планируется запуск целого ряда уникальных установок", - добавил министр.
По его словам, это и NICA - коллайдер в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне, это и СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в Новосибирской области.
Очень большую работу по целому ряду установок проводит Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - у него в Гатчине Ленинградской области "набирает обороны" высокопоточный ядерный реактор ПИК, отметил министр. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины.
"Надо назвать и нейтринный телескоп на Байкале. Он изначально делался международной коллаборацией, но сейчас мы чувствуем, что коллеги постепенно возвращаются в работу, тем более что мы его достраиваем. Этот телескоп в своем классе становится одним из самых больших в мире – таких установок можно пересчитать на пальцах одной руки, по большому счету их всего три в мире", - добавил Фальков.