https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html

Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки

Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки - РИА Новости, 19.03.2024

Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки

Россия, председательствуя в БРИКС, представит коллегам по БРИКС+ свои передовые меганаучные установки для проведения совместных исследовательских проектов,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:26

2024-03-19T04:26

2024-03-19T04:26

наука

россия

дубна

новосибирская область

валерий фальков

владимир путин

брикс

пик

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия, председательствуя в БРИКС, представит коллегам по БРИКС+ свои передовые меганаучные установки для проведения совместных исследовательских проектов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Как отметил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России сегодня, нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для отечественных ученых, и для зарубежных исследователей, которых Россия приглашает к сотрудничеству, говорил глава государства. "В этом году Россия председательствует в БРИКС, и мы намерены всю эту линейку возможностей нашим коллегам из БРИКС+ показать", - сказал Фальков. "Я думаю, 2024-2025 годы будут прорывными. Потому что у нас в эти годы планируется запуск целого ряда уникальных установок", - добавил министр. По его словам, это и NICA - коллайдер в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне, это и СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в Новосибирской области. Очень большую работу по целому ряду установок проводит Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - у него в Гатчине Ленинградской области "набирает обороны" высокопоточный ядерный реактор ПИК, отметил министр. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. "Надо назвать и нейтринный телескоп на Байкале. Он изначально делался международной коллаборацией, но сейчас мы чувствуем, что коллеги постепенно возвращаются в работу, тем более что мы его достраиваем. Этот телескоп в своем классе становится одним из самых больших в мире – таких установок можно пересчитать на пальцах одной руки, по большому счету их всего три в мире", - добавил Фальков.

https://ria.ru/20240317/stipendii-1933754360.html

https://ria.ru/20240319/nauka-1934138386.html

https://ria.ru/20240130/uchenye-1924375899.html

россия

дубна

новосибирская область

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россия, дубна, новосибирская область, валерий фальков, владимир путин, брикс, пик, объединенный институт ядерных исследований