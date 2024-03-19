https://ria.ru/20240319/medvedev-1934176211.html

Риторика Запада поражает противоречивостью, заявил Медведев

Риторика Запада поражает противоречивостью, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2024

Риторика Запада поражает противоречивостью, заявил Медведев

Риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:06

2024-03-19T11:06

2024-03-19T11:43

россия

дмитрий медведев

владимир путин

франция

германия

в мире

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Что ни выступление, что ни день, то перл. Не поймешь – то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость", – написал политик.В качестве примера таких противоречий Медведев привел заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который, с одной стороны, "пугает высадкой французов в Крыму", а с другой — клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка. Зампред Совбеза иронически назвал французского лидера последовательным и мужественным человеком. Таким же образом он отметил и отказ МИД Германии указывать должность Путина в документах, и призывы Белого дома возобновить переговоры по ДСНВ на фоне продолжения поставок вооружений Украине.Зампредседателя Совбеза России назвал подобные действия западных политиков "бесконечным ерзаньем задницей на стуле", ложью и манипуляциями для сохранения власти. Он отметил, что ни Франция, ни Германия, ни США не могут повлиять на выборы в России, но из желания "нагадить" делают "дурацкие" заявления."И правда, уроды", — подытожил Медведев, проиллюстрировав пост кадром из фильма "Брат-2".

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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россия, дмитрий медведев, владимир путин, франция, германия, в мире