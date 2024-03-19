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Риторика Запада поражает противоречивостью, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2024
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11:06 19.03.2024 (обновлено: 11:43 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/medvedev-1934176211.html
Риторика Запада поражает противоречивостью, заявил Медведев
Риторика Запада поражает противоречивостью, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2024
Риторика Запада поражает противоречивостью, заявил Медведев
Риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:06
2024-03-19T11:43
россия
дмитрий медведев
владимир путин
франция
германия
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. &quot;Что ни выступление, что ни день, то перл. Не поймешь – то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость&quot;, – написал политик.В качестве примера таких противоречий Медведев привел заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который, с одной стороны, "пугает высадкой французов в Крыму", а с другой — клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка. Зампред Совбеза иронически назвал французского лидера последовательным и мужественным человеком. Таким же образом он отметил и отказ МИД Германии указывать должность Путина в документах, и призывы Белого дома возобновить переговоры по ДСНВ на фоне продолжения поставок вооружений Украине.Зампредседателя Совбеза России назвал подобные действия западных политиков "бесконечным ерзаньем задницей на стуле", ложью и манипуляциями для сохранения власти. Он отметил, что ни Франция, ни Германия, ни США не могут повлиять на выборы в России, но из желания "нагадить" делают "дурацкие" заявления."И правда, уроды", — подытожил Медведев, проиллюстрировав пост кадром из фильма "Брат-2".
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, франция, германия, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Франция, Германия, В мире
Риторика Запада поражает противоречивостью, заявил Медведев

Медведев обвинил западных политиков во лжи и манипуляциях ради власти

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«

"Что ни выступление, что ни день, то перл. Не поймешь – то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость", написал политик.

Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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В качестве примера таких противоречий Медведев привел заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который, с одной стороны, "пугает высадкой французов в Крыму", а с другой — клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка. Зампред Совбеза иронически назвал французского лидера последовательным и мужественным человеком.
Таким же образом он отметил и отказ МИД Германии указывать должность Путина в документах, и призывы Белого дома возобновить переговоры по ДСНВ на фоне продолжения поставок вооружений Украине.
Зампредседателя Совбеза России назвал подобные действия западных политиков "бесконечным ерзаньем задницей на стуле", ложью и манипуляциями для сохранения власти. Он отметил, что ни Франция, ни Германия, ни США не могут повлиять на выборы в России, но из желания "нагадить" делают "дурацкие" заявления.
"И правда, уроды", — подытожил Медведев, проиллюстрировав пост кадром из фильма "Брат-2".
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РоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинФранцияГерманияВ мире
 
 
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