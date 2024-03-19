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Медведев прокомментировал возможный диалог с США по вооружениям
Медведев прокомментировал возможный диалог с США по вооружениям - РИА Новости, 19.03.2024
Медведев прокомментировал возможный диалог с США по вооружениям
США без стеснения ведут гибридную войну против России и при этом говорят о желании возобновить диалог по вооружениям - это всё равно как вести переговоры с... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:55
2024-03-19T10:55
2024-03-19T10:55
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США без стеснения ведут гибридную войну против России и при этом говорят о желании возобновить диалог по вооружениям - это всё равно как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "Открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. Используют в ней всё: и огромные поставки оружия врагу, и отправку своих военных специалистов, и работу сил разведки. И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это всё равно как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной", - написал он. "И так во всём! Бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое враньё, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240319/strategicheskaya_stabilnost-1934129458.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий медведев, в мире
Россия, США, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев прокомментировал возможный диалог с США по вооружениям
Медведев сравнил возможный диалог с США по вооружениям с переговорами с Гитлером
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
США без стеснения ведут гибридную войну против России и при этом говорят о желании возобновить диалог по вооружениям - это всё равно как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
.
"Открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. Используют в ней всё: и огромные поставки оружия врагу, и отправку своих военных специалистов, и работу сил разведки. И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это всё равно как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной", - написал он.
"И так во всём! Бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое враньё, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - заявил Медведев.
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