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Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:51 19.03.2024 (обновлено: 15:47 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/medvedev-1934173406.html
Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом
Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом - РИА Новости, 19.03.2024
Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом
Непонятно, как ФРГ собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если не считает его таковым, все это от позорной слабости, заявил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:51
2024-03-19T15:47
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россия
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берлин (город)
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Непонятно, как ФРГ собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если не считает его таковым, все это от позорной слабости, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента России Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман, в свою очередь, заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России."Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", — написал Медведев.
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россия, германия, берлин (город), дмитрий медведев, владимир путин, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Германия, Берлин (город), Дмитрий Медведев, Владимир Путин, В мире
Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом

Медведев назвал решение Берлина не считать Путина президентом позорной слабостью

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Непонятно, как ФРГ собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если не считает его таковым, все это от позорной слабости, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента России Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман, в свою очередь, заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России.
"Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", — написал Медведев.
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