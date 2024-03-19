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Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом
Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом - РИА Новости, 19.03.2024
Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом
Непонятно, как ФРГ собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если не считает его таковым, все это от позорной слабости, заявил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:51
2024-03-19T10:51
2024-03-19T15:47
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Непонятно, как ФРГ собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если не считает его таковым, все это от позорной слабости, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента России Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман, в свою очередь, заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России."Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", — написал Медведев.
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Выборы президента России — 2024, Россия, Германия, Берлин (город), Дмитрий Медведев, Владимир Путин, В мире
Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом
Медведев назвал решение Берлина не считать Путина президентом позорной слабостью
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Непонятно, как ФРГ собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если не считает его таковым, все это от позорной слабости, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента России Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман, в свою очередь, заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России.
"Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", — написал Медведев.
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