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Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом

Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом - РИА Новости, 19.03.2024

Медведев прокомментировал решение Берлина не считать Путина президентом

Непонятно, как ФРГ собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если не считает его таковым, все это от позорной слабости, заявил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:51

2024-03-19T10:51

2024-03-19T15:47

выборы президента россии — 2024

россия

германия

берлин (город)

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Непонятно, как ФРГ собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если не считает его таковым, все это от позорной слабости, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента России Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман, в свою очередь, заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России."Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", — написал Медведев.

https://ria.ru/20240220/sholts-1928433751.html

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Дарья Буймова

россия, германия, берлин (город), дмитрий медведев, владимир путин, в мире