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Илон Маск признался, что страдает от депрессии - РИА Новости, 19.03.2024
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09:01 19.03.2024
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Илон Маск признался, что страдает от депрессии
Илон Маск признался, что страдает от депрессии - РИА Новости, 19.03.2024
Илон Маск признался, что страдает от депрессии
Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства. Его слова приводит телеканал CNN. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:01
2024-03-19T09:01
илон маск
в мире
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства. Его слова приводит телеканал CNN."Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", - сказал Маск в ходе интервью бывшему телеведущему телеканала CNN и блогеру Дону Лемону. По словам предпринимателя, прием лекарства помогает ему, ведь он "обычно работает по 16 часов в день". Маск добавил, что не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не может ясно мыслить. Как отмечает CNN, предприниматель считает свою депрессию врожденной и не думает, что прием им лекарств как-то отразится на его компаниях и их госконтрактах.
https://radiosputnik.ru/20240317/mask-1933638038.html
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илон маск, в мире
Илон Маск, В мире
Илон Маск признался, что страдает от депрессии

Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства

© AP Photo / Mark LennihanИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства. Его слова приводит телеканал CNN.
"Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", - сказал Маск в ходе интервью бывшему телеведущему телеканала CNN и блогеру Дону Лемону.
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По словам предпринимателя, прием лекарства помогает ему, ведь он "обычно работает по 16 часов в день".
Маск добавил, что не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не может ясно мыслить.
Как отмечает CNN, предприниматель считает свою депрессию врожденной и не думает, что прием им лекарств как-то отразится на его компаниях и их госконтрактах.
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