https://ria.ru/20240319/mask-1934152870.html

Илон Маск признался, что страдает от депрессии

Илон Маск признался, что страдает от депрессии - РИА Новости, 19.03.2024

Илон Маск признался, что страдает от депрессии

Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства. Его слова приводит телеканал CNN. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:01

2024-03-19T09:01

2024-03-19T09:01

илон маск

в мире

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства. Его слова приводит телеканал CNN."Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", - сказал Маск в ходе интервью бывшему телеведущему телеканала CNN и блогеру Дону Лемону. По словам предпринимателя, прием лекарства помогает ему, ведь он "обычно работает по 16 часов в день". Маск добавил, что не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не может ясно мыслить. Как отмечает CNN, предприниматель считает свою депрессию врожденной и не думает, что прием им лекарств как-то отразится на его компаниях и их госконтрактах.

https://radiosputnik.ru/20240317/mask-1933638038.html

https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

илон маск, в мире