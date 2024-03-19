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Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.03.2024
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06:47 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/markirovka-1934144594.html
Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей
Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.03.2024
Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей
Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:47
2024-03-19T06:47
россия
экономика
денис мантуров
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%", - сообщил оператор. В ЦРПТ также подсчитали, что наблюдается и повышение качества в данной категории: рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия - превысил 93%. Обязательная маркировка парфюмерной продукции началась в России с 1 октября 2020 года. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.
https://ria.ru/20240312/markirovka-1932403796.html
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россия, экономика, денис мантуров, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Денис Мантуров, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей

ЦРПТ: маркировка парфюмерии принесла в бюджет России 5,5 миллиарда рублей

© Pixabay / Pixabay/OlgsaДухи
Духи - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Pixabay / Pixabay/Olgsa
Духи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%", - сообщил оператор.
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В ЦРПТ также подсчитали, что наблюдается и повышение качества в данной категории: рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия - превысил 93%.
Обязательная маркировка парфюмерной продукции началась в России с 1 октября 2020 года.
В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.
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