https://ria.ru/20240319/markirovka-1934144594.html

Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей

Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.03.2024

Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей

Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T06:47

2024-03-19T06:47

2024-03-19T06:47

россия

экономика

денис мантуров

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%", - сообщил оператор. В ЦРПТ также подсчитали, что наблюдается и повышение качества в данной категории: рост числа товаров с подлинными документами - декларациями или сертификатами соответствия - превысил 93%. Обязательная маркировка парфюмерной продукции началась в России с 1 октября 2020 года. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.

https://ria.ru/20240312/markirovka-1932403796.html

https://ria.ru/20240301/markirovka-1930374455.html

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россия, экономика, денис мантуров, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)