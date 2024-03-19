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На саммите ЕС могут обсудить заявления Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
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18:32 19.03.2024 (обновлено: 18:43 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/makron-1934312475.html
На саммите ЕС могут обсудить заявления Макрона об отправке войск на Украину
На саммите ЕС могут обсудить заявления Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
На саммите ЕС могут обсудить заявления Макрона об отправке войск на Украину
Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта саммите могут обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину, но... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:32
2024-03-19T18:43
в мире
украина
евросоюз
франция
эммануэль макрон
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта саммите могут обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину, но каких-либо заявлений по этому вопросу не планируется, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник."Ожидаю, что лидеры обсудят этот вопрос, но не планируется его включение в выводы (по итогам саммита – ред.)", - сказал европейский представитель.По его словам, в этом вопросе ЕС необходимо сохранять "стратегическую неопределённость", и не устанавливать заранее "красные линии".
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934285797.html
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в мире, украина, евросоюз, франция, эммануэль макрон
В мире, Украина, Евросоюз, Франция, Эммануэль Макрон
На саммите ЕС могут обсудить заявления Макрона об отправке войск на Украину

Лидеры ЕС могут обсудить заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта саммите могут обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину, но каких-либо заявлений по этому вопросу не планируется, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
«
"Ожидаю, что лидеры обсудят этот вопрос, но не планируется его включение в выводы (по итогам саммита – ред.)", - сказал европейский представитель.
По его словам, в этом вопросе ЕС необходимо сохранять "стратегическую неопределённость", и не устанавливать заранее "красные линии".
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