https://ria.ru/20240319/makron-1934312475.html

На саммите ЕС могут обсудить заявления Макрона об отправке войск на Украину

На саммите ЕС могут обсудить заявления Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 19.03.2024

На саммите ЕС могут обсудить заявления Макрона об отправке войск на Украину

Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта саммите могут обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину, но... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:32

2024-03-19T18:32

2024-03-19T18:43

в мире

украина

евросоюз

франция

эммануэль макрон

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта саммите могут обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину, но каких-либо заявлений по этому вопросу не планируется, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник."Ожидаю, что лидеры обсудят этот вопрос, но не планируется его включение в выводы (по итогам саммита – ред.)", - сказал европейский представитель.По его словам, в этом вопросе ЕС необходимо сохранять "стратегическую неопределённость", и не устанавливать заранее "красные линии".

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934285797.html

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в мире, украина, евросоюз, франция, эммануэль макрон