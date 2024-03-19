https://ria.ru/20240319/makron-1934230043.html

Идет к войне. Во Франции обрушились на Макрона из-за выпада в адрес России

Идет к войне. Во Франции обрушились на Макрона из-за выпада в адрес России - РИА Новости, 19.03.2024

Идет к войне. Во Франции обрушились на Макрона из-за выпада в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон своими резкими высказываниями в сторону России может привести Париж к военному столкновению с Москвой, заявил французский... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:51

2024-03-19T13:51

2024-03-19T13:51

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими резкими высказываниями в сторону России может привести Париж к военному столкновению с Москвой, заявил французский политик и бывший советник Николя Саркози Анри Гене в интервью Le Figaro."Я вижу в нем президента, который хочет войны и идет к ней", — отметил он.По мнению Гене, заявления французского лидера о том, что "ничего исключать нельзя", могут обострить конфликт вплоть до ядерной войны. Кроме того, добавил он, Украина не вернется к границам 1991 года, поэтому лучшим решением конфликта станут переговоры с Россией и закрепление за Украиной нейтрального статуса."На этой земле пролилось столько крови, что трудно представить, чтобы Россия тут же отказалась от Крыма, Донбасса или Луганска", — резюмировал политик.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.

https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html

https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html

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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, николя саркози, нато