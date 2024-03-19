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Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ"

Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ" - РИА Новости, 19.03.2024

Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ"

Минпросвещения РФ поддержало инициативу о включении в учебную программу школьных уроков музыки изучения творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:14

2024-03-19T13:14

2024-03-19T13:28

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало инициативу о включении в учебную программу школьных уроков музыки изучения творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов."Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало", - сказал Колунов.По его словам, теперь совместно с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список таких исполнителей и композиций, в него точно войдут "Любэ", Газманов и Shaman.

https://ria.ru/20240122/doverennye-1922760257.html

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любэ, россия, олег газманов, госдума рф, общество