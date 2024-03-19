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Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ" - РИА Новости, 19.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:14 19.03.2024 (обновлено: 13:28 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/lyube-1934215696.html
Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ"
Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ" - РИА Новости, 19.03.2024
Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ"
Минпросвещения РФ поддержало инициативу о включении в учебную программу школьных уроков музыки изучения творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:14
2024-03-19T13:28
любэ
культура
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госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало инициативу о включении в учебную программу школьных уроков музыки изучения творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов."Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало", - сказал Колунов.По его словам, теперь совместно с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список таких исполнителей и композиций, в него точно войдут "Любэ", Газманов и Shaman.
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любэ, россия, олег газманов, госдума рф, общество
Любэ, Культура, Россия, Олег Газманов, Госдума РФ, Общество
Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ"

Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу по музыке "Любэ"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛидер и солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте ко Дню России в Минске
Лидер и солист музыкальной группы Любэ Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте ко Дню России в Минске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лидер и солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте ко Дню России в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало инициативу о включении в учебную программу школьных уроков музыки изучения творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
«
"Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало", - сказал Колунов.
По его словам, теперь совместно с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список таких исполнителей и композиций, в него точно войдут "Любэ", Газманов и Shaman.
Певец SHAMAN перед началом церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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КультураЛюбэРоссияОлег ГазмановГосдума РФОбщество
 
 
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