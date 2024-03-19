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Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС
Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС - РИА Новости, 19.03.2024
Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского космонавта Олега Новицкого приглядывать на МКС за белоруской Мариной Василевской, чтобы американцы РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:46
2024-03-19T13:46
2024-03-19T13:46
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского космонавта Олега Новицкого приглядывать на МКС за белоруской Мариной Василевской, чтобы американцы не похитили ее в свой сегмент Международной космической станции (МКС). Старт ракеты намечен на 21 марта. В основной экипаж корабля "Союз МС-25" входят российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24". "Олег, я только единственно попрошу тебя (там же американский есть сегмент станции): ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на встрече в формате видеоконференции с Новицким и Василевской. Новицкий в ответ пообещал, что Василевская будет заходить в американский сегмент только с командиром. "Да-да, я тебя очень прошу! Персонально посмотри! Нам же она нужна на Земле потом", - ответил президент Белоруссии. Он сообщил, что белоруски - красивые девушки. "Наши девчонки красивые. Чтобы там американцы не смотрели на них", - полушутя заметил белорусский лидер.
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белоруссия, земля, олег новицкий, александр лукашенко, космос - риа наука
Белоруссия, Земля, Олег Новицкий, Александр Лукашенко, Космос - РИА Наука
Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС
Лукашенко: надо приглядывать на МКС за белоруской, чтобы американцы не похитили
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского космонавта Олега Новицкого приглядывать на МКС за белоруской Мариной Василевской, чтобы американцы не похитили ее в свой сегмент Международной космической станции (МКС).
Старт ракеты намечен на 21 марта. В основной экипаж корабля "Союз МС-25" входят российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24".
«
"Олег, я только единственно попрошу тебя (там же американский есть сегмент станции): ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на встрече в формате видеоконференции с Новицким и Василевской.
Новицкий в ответ пообещал, что Василевская будет заходить в американский сегмент только с командиром. "Да-да, я тебя очень прошу! Персонально посмотри! Нам же она нужна на Земле потом", - ответил президент Белоруссии. Он сообщил, что белоруски - красивые девушки. "Наши девчонки красивые. Чтобы там американцы не смотрели на них", - полушутя заметил белорусский лидер.
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