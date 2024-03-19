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Путин сообщил о планах отдельно пообщаться с лидерами думских фракций
Путин сообщил о планах отдельно пообщаться с лидерами думских фракций - РИА Новости, 19.03.2024
Путин сообщил о планах отдельно пообщаться с лидерами думских фракций
Президент РФ Владимир Путин в конце встречи с лидерами думских фракций сообщил, что хотел бы поговорить с ними по отдельности. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:58
2024-03-19T23:58
2024-03-19T23:58
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в конце встречи с лидерами думских фракций сообщил, что хотел бы поговорить с ними по отдельности. Встреча президента с руководителями фракций политических партий в Государственной думе состоялась во вторник в Кремле. "Хотел бы закончить, а потом еще с вами поговорим отдельно", - сказал Путин, завершая встречу.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин сообщил о планах отдельно пообщаться с лидерами думских фракций
Путин сообщил о планах отдельно пообщаться с лидерами думских фракций
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в конце встречи с лидерами думских фракций сообщил, что хотел бы поговорить с ними по отдельности.
Встреча президента с руководителями фракций политических партий в Государственной думе состоялась во вторник в Кремле.
"Хотел бы закончить, а потом еще с вами поговорим отдельно", - сказал Путин, завершая встречу.
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