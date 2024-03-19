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Блогер Лерчек подала на развод с мужем - РИА Новости, 19.03.2024
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Шоубиз
 
12:36 19.03.2024 (обновлено: 13:35 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/lerchek-1934205215.html
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
Блогер Лерчек подала на развод с мужем - РИА Новости, 19.03.2024
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с супругом Артемом, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей города... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:36
2024-03-19T13:35
шоубиз
россия
валерия чекалина
общество
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с супругом Артемом, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы. &quot;Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович&quot;, — говорится в электронной базе.Беседа по рассмотрению иска состоится 25 марта в 246-м мировом судебном участке в Москве. Само заявление поступило в суд в пятницу. РИА Новости не располагает информацией, есть ли у Чекалиной конкретные требования к супругу. В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.
https://ria.ru/20240213/lerchek-1927189480.html
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россия, валерия чекалина, общество, следственный комитет россии (ск рф), москва
Шоубиз, Россия, Валерия Чекалина, Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Блогер Лерчек подала на развод с мужем

Блогер Лерчек подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с супругом Артемом, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы.
«

"Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович", — говорится в электронной базе.

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Беседа по рассмотрению иска состоится 25 марта в 246-м мировом судебном участке в Москве. Само заявление поступило в суд в пятницу. РИА Новости не располагает информацией, есть ли у Чекалиной конкретные требования к супругу.

Против супругов возбуждали два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения.

В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.
В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.
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ШоубизРоссияВалерия ЧекалинаОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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