https://ria.ru/20240319/lerchek-1934205215.html

Блогер Лерчек подала на развод с мужем

Блогер Лерчек подала на развод с мужем - РИА Новости, 19.03.2024

Блогер Лерчек подала на развод с мужем

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с супругом Артемом, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей города... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:36

2024-03-19T12:36

2024-03-19T13:35

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валерия чекалина

общество

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с супругом Артемом, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы. "Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович", — говорится в электронной базе.Беседа по рассмотрению иска состоится 25 марта в 246-м мировом судебном участке в Москве. Само заявление поступило в суд в пятницу. РИА Новости не располагает информацией, есть ли у Чекалиной конкретные требования к супругу. В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.

https://ria.ru/20240213/lerchek-1927189480.html

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Кирилл Волков

россия, валерия чекалина, общество, следственный комитет россии (ск рф), москва