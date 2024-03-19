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Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке - РИА Новости, 19.03.2024
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02:57 19.03.2024 (обновлено: 02:59 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/lavina-1934135366.html
Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке
Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке - РИА Новости, 19.03.2024
Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке
Найдено тело второго туриста - 19-летнего парня, попавшего в лавину у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T02:57
2024-03-19T02:59
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
камчатка
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Найдено тело второго туриста - 19-летнего парня, попавшего в лавину у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "На Камчатке первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места, где сошла лавина на туристов, и приступила к поискам. К настоящему моменту уже обнаружено тело молодого человека. Поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель", - говорится в сообщении. Тело первой жертвы схода лавины, 44-летней женщины нашли вечером в понедельник. Ранее следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту пропажи туристов. Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в Клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском. Это РИА Новости подтвердил представитель клуба. В социальных сетях этой организации говорится, что данный клуб - некоммерческая организация, единственная в Камчатском крае, кто проводит курсы по подготовке инструкторов-проводников пешеходного туризма с нуля. По информации МЧС по Камчатскому краю, группа из 11 человек была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел 18 марта днем, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих. Вначале их пытались искать своими силами, но потом по спутниковому телефону выжившие обратились в Центр кризисных ситуаций. На место были направлены спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике. Всего 38 человек.
https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html
https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html
камчатский край
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следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, камчатка, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатский край, Камчатка, Россия
Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке

На Камчатке нашли тело второго 19-летнего туриста, попавшего под лавину

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Найдено тело второго туриста - 19-летнего парня, попавшего в лавину у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
«
"На Камчатке первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места, где сошла лавина на туристов, и приступила к поискам. К настоящему моменту уже обнаружено тело молодого человека. Поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель", - говорится в сообщении.
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Тело первой жертвы схода лавины, 44-летней женщины нашли вечером в понедельник. Ранее следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту пропажи туристов.
Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в Клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском. Это РИА Новости подтвердил представитель клуба. В социальных сетях этой организации говорится, что данный клуб - некоммерческая организация, единственная в Камчатском крае, кто проводит курсы по подготовке инструкторов-проводников пешеходного туризма с нуля.
По информации МЧС по Камчатскому краю, группа из 11 человек была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел 18 марта днем, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих. Вначале их пытались искать своими силами, но потом по спутниковому телефону выжившие обратились в Центр кризисных ситуаций. На место были направлены спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике. Всего 38 человек.
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