https://ria.ru/20240319/lavina-1934135366.html

Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке

Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке - РИА Новости, 19.03.2024

Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке

Найдено тело второго туриста - 19-летнего парня, попавшего в лавину у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:57

2024-03-19T02:57

2024-03-19T02:59

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Найдено тело второго туриста - 19-летнего парня, попавшего в лавину у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "На Камчатке первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места, где сошла лавина на туристов, и приступила к поискам. К настоящему моменту уже обнаружено тело молодого человека. Поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель", - говорится в сообщении. Тело первой жертвы схода лавины, 44-летней женщины нашли вечером в понедельник. Ранее следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту пропажи туристов. Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в Клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском. Это РИА Новости подтвердил представитель клуба. В социальных сетях этой организации говорится, что данный клуб - некоммерческая организация, единственная в Камчатском крае, кто проводит курсы по подготовке инструкторов-проводников пешеходного туризма с нуля. По информации МЧС по Камчатскому краю, группа из 11 человек была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел 18 марта днем, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих. Вначале их пытались искать своими силами, но потом по спутниковому телефону выжившие обратились в Центр кризисных ситуаций. На место были направлены спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике. Всего 38 человек.

https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html

https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html

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следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, камчатка, россия