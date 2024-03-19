https://ria.ru/20240319/krym-1934264087.html

В Крыму планируют наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией

В Крыму планируют наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией - РИА Новости, 19.03.2024

В Крыму планируют наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией

Крым готов к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией, в этой части уже есть определенные наработки, сообщил постоянный представитель Республики Крым... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:43

2024-03-19T15:43

2024-03-19T15:43

белоруссия

россия

республика крым

георгий мурадов

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Крым готов к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией, в этой части уже есть определенные наработки, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "О связи по железнодорожной линии мы говорим с нашими белорусскими партнерами года два. Наработки есть", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В частности, по его словам, в планах организовать к началу туристического сезона для желающих ехать из Белоруссии в Крым специальные вагоны, которые по приезду поезда в Россию будут перецеплять на поезда, идущие на полуостров. По его словам, полуостров заинтересован в налаживании туристического потока из Белоруссии, а также в перспективе открытия прямого авиасообщения и полноценного железнодорожного сообщения.

https://ria.ru/20240319/poezda-1934174771.html

белоруссия

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, республика крым, георгий мурадов, экономика