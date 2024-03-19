https://ria.ru/20240319/krym-1934264087.html
В Крыму планируют наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией
В Крыму планируют наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией - РИА Новости, 19.03.2024
В Крыму планируют наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией
Крым готов к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией, в этой части уже есть определенные наработки, сообщил постоянный представитель Республики Крым... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:43
2024-03-19T15:43
2024-03-19T15:43
белоруссия
россия
республика крым
георгий мурадов
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Крым готов к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией, в этой части уже есть определенные наработки, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "О связи по железнодорожной линии мы говорим с нашими белорусскими партнерами года два. Наработки есть", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В частности, по его словам, в планах организовать к началу туристического сезона для желающих ехать из Белоруссии в Крым специальные вагоны, которые по приезду поезда в Россию будут перецеплять на поезда, идущие на полуостров. По его словам, полуостров заинтересован в налаживании туристического потока из Белоруссии, а также в перспективе открытия прямого авиасообщения и полноценного железнодорожного сообщения.
https://ria.ru/20240319/poezda-1934174771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, республика крым, георгий мурадов, экономика
Белоруссия, Россия, Республика Крым, Георгий Мурадов, Экономика
В Крыму планируют наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией
Вице-премьер Крыма: есть наработки по железнодорожному сообщению с Белоруссией
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Крым готов к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией, в этой части уже есть определенные наработки, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"О связи по железнодорожной линии мы говорим с нашими белорусскими партнерами года два. Наработки есть", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В частности, по его словам, в планах организовать к началу туристического сезона для желающих ехать из Белоруссии в Крым специальные вагоны, которые по приезду поезда в Россию будут перецеплять на поезда, идущие на полуостров.
По его словам, полуостров заинтересован в налаживании туристического потока из Белоруссии, а также в перспективе открытия прямого авиасообщения и полноценного железнодорожного сообщения.
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