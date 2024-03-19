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Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок - РИА Новости, 19.03.2024
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Наука
 
12:39 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/kosmos-1934205509.html
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок - РИА Новости, 19.03.2024
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:39
2024-03-19T12:39
наука
космос - риа наука
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу трех человек - россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую, а также белоруску Анастасию Ленкову, выступающую в качестве дублера. Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24". Василевская станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом. "Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС – ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели - Настя, Марина и ты", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече по видеоконференцсвязи с основным экипажем. "Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали", - добавил президент Белоруссии. Новицкий ответил, что с удовольствием бы полетел. "Хорошо. Я тогда с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы", - пообещал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240301/kosmonavt-1930585513.html
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космос - риа наука, белоруссия, александр лукашенко, олег новицкий, владимир путин, земля, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Новицкий, Владимир Путин, Земля, Россия
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок

Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС Василевскую и Ленкову

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа ЭП-21 из Республики Беларусь Марина Василевская в Звездном городке
Член основного экипажа ЭП-21 из Республики Беларусь Марина Василевская в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Член основного экипажа ЭП-21 из Республики Беларусь Марина Василевская в Звездном городке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу трех человек - россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую, а также белоруску Анастасию Ленкову, выступающую в качестве дублера.
Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24". Василевская станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами
1 марта, 19:35
"Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС – ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели - Настя, Марина и ты", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече по видеоконференцсвязи с основным экипажем.
"Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали", - добавил президент Белоруссии. Новицкий ответил, что с удовольствием бы полетел.
"Хорошо. Я тогда с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы", - пообещал белорусский лидер.
Установка ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 на стартовый комплекс космодрома Байконур. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура
Вчера, 08:51
 
НаукаКосмос - РИА НаукаБелоруссияАлександр ЛукашенкоОлег НовицкийВладимир ПутинЗемляРоссия
 
 
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