https://ria.ru/20240319/kosmos-1934205509.html
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок - РИА Новости, 19.03.2024
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:39
2024-03-19T12:39
2024-03-19T12:39
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу трех человек - россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую, а также белоруску Анастасию Ленкову, выступающую в качестве дублера. Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24". Василевская станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом. "Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС – ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели - Настя, Марина и ты", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече по видеоконференцсвязи с основным экипажем. "Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали", - добавил президент Белоруссии. Новицкий ответил, что с удовольствием бы полетел. "Хорошо. Я тогда с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы", - пообещал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240301/kosmonavt-1930585513.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, белоруссия, александр лукашенко, олег новицкий, владимир путин, земля, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Новицкий, Владимир Путин, Земля, Россия
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок
Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС Василевскую и Ленкову
МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу трех человек - россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую, а также белоруску Анастасию Ленкову, выступающую в качестве дублера.
Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции 12 суток и вернутся на Землю
на корабле "Союз МС-24". Василевская станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.
Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами
"Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС – ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели - Настя, Марина и ты", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече по видеоконференцсвязи с основным экипажем.
"Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали", - добавил президент Белоруссии. Новицкий ответил, что с удовольствием бы полетел.
"Хорошо. Я тогда с президентом России
при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы", - пообещал белорусский лидер.
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