https://ria.ru/20240319/kosmos-1934205509.html

Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок

Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок - РИА Новости, 19.03.2024

Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:39

2024-03-19T12:39

2024-03-19T12:39

наука

космос - риа наука

белоруссия

александр лукашенко

олег новицкий

владимир путин

земля

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922275897_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_25cca88bb11788e573d17e5b49d91d34.jpg

МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу трех человек - россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую, а также белоруску Анастасию Ленкову, выступающую в качестве дублера. Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24". Василевская станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом. "Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС – ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели - Настя, Марина и ты", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече по видеоконференцсвязи с основным экипажем. "Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали", - добавил президент Белоруссии. Новицкий ответил, что с удовольствием бы полетел. "Хорошо. Я тогда с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы", - пообещал белорусский лидер.

https://ria.ru/20240301/kosmonavt-1930585513.html

https://ria.ru/20240318/kosmos-1933902296.html

белоруссия

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, белоруссия, александр лукашенко, олег новицкий, владимир путин, земля, россия