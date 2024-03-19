https://ria.ru/20240319/kontrakt-1934251590.html

Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС - РИА Новости, 19.03.2024

Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

Госдума приняла два закона о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами во время СВО. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:07

2024-03-19T15:07

2024-03-19T16:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Госдума приняла два закона о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами во время СВО. Новые нормы предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Законопроект разработали глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, а также председатель комитета по госстроительству Совфед Андрей Клишас. Правовой механизм законопроекта распространяется на подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести, кроме отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Также норма не будет распространяться на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Действующий сегодня закон с аналогичными нормами приняли в 2023 году, он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии, но при этом он нес временный характер. Новым документом действующий закон признается утратившим силу. Как отмечал Крашенинников, практика показала работоспособность такого механизма и предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК. Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт находящимся под следствием, судом или тем, кому уже вынесли приговор. При заключении контракта с ВС дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок, отметили авторы инициативы. Контроль над поведением заключивших контракт по новым правилам будет осуществлять командование воинских частей, и если после начала службы такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, отметили авторы проекта. Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости вступивших в армию будет возможно, если контрактник получит государственную награду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом "О воинской обязанности и военной службе, сообщили авторы.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

https://ria.ru/20240309/deputat-1932081495.html

https://ria.ru/20240211/proekt-1926732756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, госдума рф, вооруженные силы рф