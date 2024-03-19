https://ria.ru/20240319/kontingent-1934346836.html
Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявили в Госдуме
Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.03.2024
Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что французский контингент на Украине ждет верная гибель. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:58
2024-03-19T21:58
2024-03-19T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что французский контингент на Украине ждет верная гибель. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. "Своими преступными намерениями Эммануэль Макрон сам роет свою политическую могилу. Вместе с тем, чем больше французский президент отправит своих солдат на верную погибель в нацистскую Украину, тем больше армия осиротевших и обезумевших родственников будет стараться его наконец поймать и воздать сполна", - сказал Шеремет агентству, отметив, что от народного гнева многочисленная охрана президента Франции его тогда точно не спасет.
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Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявили в Госдуме
Депутат Шеремет: французский контингент на Украине ждет верная гибель