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Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК
Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК
Президент России Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева со вступлением в должность главы коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив в ходе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:24
2024-03-19T22:24
2024-03-19T22:24
политика
россия
казахстан
владимир путин
бакытжан сагинтаев
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева со вступлением в должность главы коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив в ходе встречи в Кремле его колоссальный опыт. "Еще раз поздравляю вас со вступлением в должность, вы без раскачки все это сделали, уже начали работать, с 1 февраля приступили к работе", - сказал Путин на встрече. Президент отметил, что Сагинтаев ранее работал "на самом высоком уровне в исполнительных органах власти" в Казахстане, был первым заместителем и председателем правительства, кроме того, несколько лет проработал в комиссии ЕЭК. "У вас колоссальный опыт", - подчеркнул глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, казахстан, владимир путин, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия
Политика, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Бакытжан Сагинтаев, Евразийская экономическая комиссия
Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК
Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК Сагинтаева
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева со вступлением в должность главы коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив в ходе встречи в Кремле его колоссальный опыт.
"Еще раз поздравляю вас со вступлением в должность, вы без раскачки все это сделали, уже начали работать, с 1 февраля приступили к работе", - сказал Путин на встрече.
Президент отметил, что Сагинтаев ранее работал "на самом высоком уровне в исполнительных органах власти" в Казахстане
, был первым заместителем и председателем правительства, кроме того, несколько лет проработал в комиссии ЕЭК.
"У вас колоссальный опыт", - подчеркнул глава государства.
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