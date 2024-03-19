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Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК

Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК - РИА Новости, 19.03.2024

Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК

Президент России Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева со вступлением в должность главы коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив в ходе... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:24

2024-03-19T22:24

2024-03-19T22:24

политика

россия

казахстан

владимир путин

бакытжан сагинтаев

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева со вступлением в должность главы коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив в ходе встречи в Кремле его колоссальный опыт. "Еще раз поздравляю вас со вступлением в должность, вы без раскачки все это сделали, уже начали работать, с 1 февраля приступили к работе", - сказал Путин на встрече. Президент отметил, что Сагинтаев ранее работал "на самом высоком уровне в исполнительных органах власти" в Казахстане, был первым заместителем и председателем правительства, кроме того, несколько лет проработал в комиссии ЕЭК. "У вас колоссальный опыт", - подчеркнул глава государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

политика, россия, казахстан, владимир путин, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия