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Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК - РИА Новости, 19.03.2024
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22:24 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/kollegiya-1934349571.html
Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК
Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК
Президент России Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева со вступлением в должность главы коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив в ходе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:24
2024-03-19T22:24
политика
россия
казахстан
владимир путин
бакытжан сагинтаев
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева со вступлением в должность главы коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив в ходе встречи в Кремле его колоссальный опыт. "Еще раз поздравляю вас со вступлением в должность, вы без раскачки все это сделали, уже начали работать, с 1 февраля приступили к работе", - сказал Путин на встрече. Президент отметил, что Сагинтаев ранее работал "на самом высоком уровне в исполнительных органах власти" в Казахстане, был первым заместителем и председателем правительства, кроме того, несколько лет проработал в комиссии ЕЭК. "У вас колоссальный опыт", - подчеркнул глава государства.
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политика, россия, казахстан, владимир путин, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия
Политика, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Бакытжан Сагинтаев, Евразийская экономическая комиссия
Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК

Путин поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК Сагинтаева

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБакытжан Сагинтаев. Архивное фото
Бакытжан Сагинтаев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бакытжан Сагинтаев. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева со вступлением в должность главы коллегии Евразийской экономической комиссии, отметив в ходе встречи в Кремле его колоссальный опыт.
"Еще раз поздравляю вас со вступлением в должность, вы без раскачки все это сделали, уже начали работать, с 1 февраля приступили к работе", - сказал Путин на встрече.
Президент отметил, что Сагинтаев ранее работал "на самом высоком уровне в исполнительных органах власти" в Казахстане, был первым заместителем и председателем правительства, кроме того, несколько лет проработал в комиссии ЕЭК.
"У вас колоссальный опыт", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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ПолитикаРоссияКазахстанВладимир ПутинБакытжан СагинтаевЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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