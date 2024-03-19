https://ria.ru/20240319/kitay-1934306307.html

Полная отмена виз между Россией и Китаем пока не требуется, заявили в МЭР

Полная отмена виз между Россией и Китаем пока не требуется, заявили в МЭР - РИА Новости, 19.03.2024

Полная отмена виз между Россией и Китаем пока не требуется, заявили в МЭР

Полная отмена виз между Россией и Китаем на данный момент не требуется, механизма группового безвизового туробмена пока достаточно, сообщил журналистам директор РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:03

2024-03-19T18:03

2024-03-19T18:03

китай

россия

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Полная отмена виз между Россией и Китаем на данный момент не требуется, механизма группового безвизового туробмена пока достаточно, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "На данный момент этого не требуется", - ответил Кондратьев на вопрос о том, планирует ли Россия отменить визы с Китаем. "Мы сейчас анализируем то, как у нас работает групповой безвизовый механизм. На самом деле, его пока достаточно для того, чтобы туристы свободно перемещались, и что китайские, что российские граждане активно им пользуются. Это также бесплатно, за это нет комиссии. По факту это тот же самый безвизовый режим", - добавил он. Кондратьев пояснил, что в рамках безвизового группового обмена проще анализировать туристический поток, отслеживать запросы, проблемные моменты туристов и смотреть, какие точки притяжения они посещают. "Это более организованный процесс с точки зрения понимания запроса китайского туриста… Это позволяет нам лучше доработать сервис гостеприимства… Из Китая идет огромный поток, и нам важно получать агрегированную информацию. Если будет безвизовый режим, скорее всего, какие-то моменты с точки зрения мониторинга и анализа туристов утекут", - уточнил Кондратьев. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) в начале февраля сообщали, что наиболее эффективным шагом для наращивания массового потока из Китая могла бы стать полная отмена виз для граждан этой страны. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен.

https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html

https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика