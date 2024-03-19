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В КНР призвали к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению
В КНР призвали к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению - РИА Новости, 19.03.2024
В КНР призвали к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил во вторник, что для продвижения международного процесса контроля над вооружениями обладающие крупнейшими... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:14
2024-03-19T11:14
2024-03-19T11:14
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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил во вторник, что для продвижения международного процесса контроля над вооружениями обладающие крупнейшими ядерными арсеналами страны должны существенно их сократить. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты прямо сейчас хотят без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии с Китаем и Россией по теме контроля над вооружениями. "Что касается продвижения международного процесса контроля над вооружениями, самым важным на данный момент является то, чтобы страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, выполнили свои особые приоритетные обязательства по ядерному разоружению и продолжили существенно сокращать свои ядерные арсеналы, чтобы создать условия для присоединения других обладающих ядерным оружием государств к многосторонним переговорам по ядерному разоружению", - заявил дипломат. По его словам, "это является широким консенсусом международного сообщества".
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в мире, китай, сша, россия, линда томас-гринфилд, оон
В мире, Китай, США, Россия, Линда Томас-Гринфилд, ООН
В КНР призвали к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению
МИД Китая: для диалога по разоружению нужно сократить крупнейшие арсеналы