https://ria.ru/20240319/kim_chen_yn-1934132373.html

Ким Чен Ын лично руководил стрельбами с использованием сверхкрупных РСЗО

Ким Чен Ын лично руководил стрельбами с использованием сверхкрупных РСЗО - РИА Новости, 19.03.2024

Ким Чен Ын лично руководил стрельбами с использованием сверхкрупных РСЗО

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учебными стрельбами с использованием сверхкрупных РСЗО, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T01:52

2024-03-19T01:52

2024-03-19T01:52

японское море

ким чен ын

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учебными стрельбами с использованием сверхкрупных РСЗО, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Учения прошли в западной части страны, передает ЦТАК. "Ким Чен Ын 18 марта лично руководил учебными залповыми стрельбами огневого подразделения при соответствующей части. Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик и начальник Главного управления ракетостроения КНДР Чан Чхан Ха играли роль оценщиков учебных стрельб", - говорится в сообщении. Отмечается, что "цель стрельб заключалась в подтверждении мощи и боевых возможностей систем вооружений через внезапные маневры подразделения реактивных орудий 600-миллиметрового калибра и их залповый огонь, в поднятии боевого духа реактивных артиллеристов, проверке и повышении их мобилизованности". Как отмечается, Ким Чен Ын, в частности, осмотрел огневые позиции, где ознакомился с автоматической системой управления огнем, узнал время боевого развертывания, тактические данные. Также на наблюдательном пункте он отдал приказ о проведении стрельбы. После этого был произведен залповый огонь, снаряды "попали в цели", пишет ЦТАК. Добавляется, что после залпового огня было проведено имитационное испытание взрыва с помощью снаряда сверхкрупного реактивного орудия в воздухе на заданной высоте над целью. Согласно агентству, северокорейский лидер заявил, что в будущем КНДР должна сделать так, чтобы ударные средства на вооружении армии страны постоянно были в совершенной готовности к "разрушению столицы и структуры вооруженных сил врагов" для пресечения и сдерживания возможности войны. Ранее японское агентство Киодо передавало, что Северная Корея утром в понедельник провела три пуска баллистических ракет: первые два пуска состоялись около 7.44 (1.44 мск), третий - в 8.21 (2.21 мск). Высота полета ракет во всех трех случаях составила 50 километров, дальность - 350 километров. Все три ракеты упали в Японское море.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929204096.html

https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html

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японское море, ким чен ын, в мире