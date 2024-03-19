https://ria.ru/20240319/kherson-1934338363.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 19.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:47
2024-03-19T20:47
2024-03-19T20:47
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы