https://ria.ru/20240319/kavkaz-1934208617.html

Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле

Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле - РИА Новости, 19.03.2024

Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле

Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:52

2024-03-19T12:52

2024-03-19T14:44

северный кавказ

россия

дмитрий песков

нато

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визитах генсека НАТО в Армению и Азербайджан.По его словам, стремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно. "Видно невооруженным глазом", - сказал он. Также, по словам Пескова, есть понимание, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли способны добавить стабильности в регионе и предсказуемости ситуации."Эти контакты - суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны", - сказал Песков журналистам.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами.

https://ria.ru/20240318/gruziya-1934034110.html

северный кавказ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

северный кавказ, россия, дмитрий песков, нато, безопасность