https://ria.ru/20240319/kavkaz-1934208617.html
Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле
Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле - РИА Новости, 19.03.2024
Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле
Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:52
2024-03-19T12:52
2024-03-19T14:44
северный кавказ
россия
дмитрий песков
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визитах генсека НАТО в Армению и Азербайджан.По его словам, стремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно. "Видно невооруженным глазом", - сказал он. Также, по словам Пескова, есть понимание, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли способны добавить стабильности в регионе и предсказуемости ситуации."Эти контакты - суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны", - сказал Песков журналистам.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами.
https://ria.ru/20240318/gruziya-1934034110.html
северный кавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, россия, дмитрий песков, нато, безопасность
Северный Кавказ, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность
Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле
Песков: попытки НАТО расширить влияние вряд ли добавят стабильности на Кавказе
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визитах генсека НАТО в Армению и Азербайджан.
По его словам, стремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно. "Видно невооруженным глазом", - сказал он. Также, по словам Пескова, есть понимание, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли способны добавить стабильности в регионе и предсказуемости ситуации.
"Эти контакты - суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны", - сказал Песков журналистам.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами.
Столтенберг оценил важность Грузии для НАТО