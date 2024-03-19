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Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле - РИА Новости, 19.03.2024
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12:52 19.03.2024 (обновлено: 14:44 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/kavkaz-1934208617.html
Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле
Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле - РИА Новости, 19.03.2024
Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле
Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:52
2024-03-19T14:44
северный кавказ
россия
дмитрий песков
нато
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визитах генсека НАТО в Армению и Азербайджан.По его словам, стремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно. "Видно невооруженным глазом", - сказал он. Также, по словам Пескова, есть понимание, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли способны добавить стабильности в регионе и предсказуемости ситуации."Эти контакты - суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны", - сказал Песков журналистам.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами.
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северный кавказ, россия, дмитрий песков, нато, безопасность
Северный Кавказ, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность
Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле

Песков: попытки НАТО расширить влияние вряд ли добавят стабильности на Кавказе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визитах генсека НАТО в Армению и Азербайджан.
По его словам, стремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно. "Видно невооруженным глазом", - сказал он. Также, по словам Пескова, есть понимание, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли способны добавить стабильности в регионе и предсказуемости ситуации.
"Эти контакты - суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны", - сказал Песков журналистам.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Северный КавказРоссияДмитрий ПесковНАТОБезопасность
 
 
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