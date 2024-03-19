Карл III провел первое мероприятие после слухов о его смерти
Карл III встретился с ветеранами Корейской войны после слухов о его смерти
© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III встречается с ветеранами Корейской войны. 19 марта 2024
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III встречается с ветеранами Корейской войны. 19 марта 2024
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Король Великобритании Карл III провёл первое мероприятие после слухов о его смерти, монарх встретился с ветеранами Корейской войны, сообщил во вторник Букингемский дворец.
Накануне в некоторых СМИ появились сообщения о кончине короля Карла III. Представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин сообщила РИА Новости, что эти слухи неверны, монарх продолжает вести официальные и частные дела. Позже посольство Британии в РФ подтвердило, что сообщения о смерти Карла III являются фейком.
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"Этим утром король встретился с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70-летие подписания перемирия, которое положило конец конфликту", - сообщил Букингемский дворец в соцсети X.
Вечером принцесса Анна и супруга принца Эдварда Софи проведут в Букингемском дворце приём от лица Карла III в честь этой годовщины, говорится в сообщении.
В общей сложности 60 тысяч военнослужащих из Великобритании и стран Содружества наций участвовали в войне, из них 1,1 тысячи погибли, напомнили во дворце.
Ранее во вторник британского короля Карла III впервые заметили покидающим Виндзорский замок и прибывающим в вестминстерскую резиденцию Кларенс-хаус в Лондоне после слухов о его смерти.
Церемония коронации 75-летнего Карла III состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В начале февраля стало известно о том, что у него диагностирован рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.
В конце февраля издание Daily Express сообщило, что в Великобритании был разработан секретный план действий на случай кончины короля под названием "Менайский мост". Сообщалось, что план предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.