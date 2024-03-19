https://ria.ru/20240319/kan-1934286752.html

Защита заявила о смерти "крабового короля" с Дальнего Востока

Защита заявила о смерти "крабового короля" с Дальнего Востока - РИА Новости, 19.03.2024

Защита заявила о смерти "крабового короля" с Дальнего Востока

Представитель ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока заявил в суде о смерти "крабового короля" Олега Кана и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:09

2024-03-19T17:09

2024-03-19T21:18

олег кан

происшествия

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Представитель ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока заявил в суде о смерти "крабового короля" Олега Кана и попросил закрыть дело, передает корреспондент РИА Новости. "Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович, 16 апреля 1967 года рождения, скончался 14 февраля 2023 года. В отношении него открыто наследственное дело. <...> В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса <...> материалы наследственного дела, а также прекратить производство по делу в отношении Кана Олега Кымхаковича", — заявил представитель ответчиков со ссылкой на сайт Федеральной нотариальной палаты России.Представитель Генпрокуратуры, в свою очередь, скептически отнесся к этой информации и подчеркнул, что ведомство "ставит ее под сомнение"."В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер — по нашей информации, ее нет", — отметил он. По запросу РИА Новости сайт действительно вывел следующую информацию: Олег Кымхакович Кан умер 14 февраля прошлого года, что зафиксировано открытием наследственного дела в Южно-Сахалинске (нотариус — Людмила Семенец). Иск на 358,7 миллиарда рублей подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе известным коммерсантам Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге. По данным Генпрокуратуры, они задолжали казне сотни миллиардов за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Кан, в частности, числится скрывшимся от следствия, его объявили в розыск.В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранительных органов, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.К этому времени судебное заседание уже длилось шесть часов, и ряд ответчиков попросил отложить процесс из-за позднего времени: на Сахалине наступила ночь. Судья пошел им навстречу и объявил перерыв до четверга, 21 марта — возможно, на этом заседании прояснится, есть ли подтверждение данным о смерти Кана или нет. До этого информация о смерти Кана уже появлялась в СМИ, в частности весной прошлого года. Тогда один из адвокатов коммерсанта Константин Тропанидзе заявлял РИА Новости, что это вброс. Актуальным комментарием защиты Кана агентство пока не располагает.Олег Кан заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, сахалинский рыбопромышленник обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. В настоящий момент он в розыске.

https://ria.ru/20240130/oleg_kan-1924266954.html

https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html

https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html

дальний восток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег кан, происшествия, дальний восток