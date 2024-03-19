https://ria.ru/20240319/iskander-1934317200.html

В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер"

В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер" - РИА Новости, 19.03.2024

В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер"

Депутат от "Единой России" Олег Морозов в ответ на возможную отправку Парижем войск на Украину предложил готовить "антифранцузский "Искандер" для встречи с... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:47

2024-03-19T18:47

2024-03-19T18:47

специальная военная операция на украине

олег морозов

госдума рф

франция

украина

политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов в ответ на возможную отправку Парижем войск на Украину предложил готовить "антифранцузский "Искандер" для встречи с ними. Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. "Если так, то надо готовить персональный антифранцузский "Искандер". И пусть они встретятся", - написал Морозов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934298537.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег морозов, госдума рф, франция, украина, политика