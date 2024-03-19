https://ria.ru/20240319/iskander-1934317200.html
В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер"
В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер" - РИА Новости, 19.03.2024
В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер"
Депутат от "Единой России" Олег Морозов в ответ на возможную отправку Парижем войск на Украину предложил готовить "антифранцузский "Искандер" для встречи с... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:47
2024-03-19T18:47
2024-03-19T18:47
специальная военная операция на украине
олег морозов
госдума рф
франция
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов в ответ на возможную отправку Парижем войск на Украину предложил готовить "антифранцузский "Искандер" для встречи с ними. Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. "Если так, то надо готовить персональный антифранцузский "Искандер". И пусть они встретятся", - написал Морозов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934298537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег морозов, госдума рф, франция, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Олег Морозов, Госдума РФ, Франция, Украина, Политика
В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер"
Морозов предложил готовить антифранцузский "Искандер" в ответ на действия Парижа