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В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер" - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/iskander-1934317200.html
В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер"
В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер" - РИА Новости, 19.03.2024
В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер"
Депутат от "Единой России" Олег Морозов в ответ на возможную отправку Парижем войск на Украину предложил готовить "антифранцузский "Искандер" для встречи с... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:47
2024-03-19T18:47
специальная военная операция на украине
олег морозов
госдума рф
франция
украина
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов в ответ на возможную отправку Парижем войск на Украину предложил готовить "антифранцузский "Искандер" для встречи с ними. Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. "Если так, то надо готовить персональный антифранцузский "Искандер". И пусть они встретятся", - написал Морозов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934298537.html
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олег морозов, госдума рф, франция, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Олег Морозов, Госдума РФ, Франция, Украина, Политика
В Госдуме предложили готовить антифранцузский "Искандер"

Морозов предложил готовить антифранцузский "Искандер" в ответ на действия Парижа

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов в ответ на возможную отправку Парижем войск на Украину предложил готовить "антифранцузский "Искандер" для встречи с ними.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
"Если так, то надо готовить персональный антифранцузский "Искандер". И пусть они встретятся", - написал Морозов в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Глава СВР: Франция подготовила 2 тысячи военных для отправки на Украину
17:32
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег МорозовГосдума РФФранцияУкраинаПолитика
 
 
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