https://ria.ru/20240319/interesy-1934357675.html

Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России

Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России

Президент России Владимир Путин призвал лидеров фракций Государственной думы объединить усилия ради интересов страны и работать вместе. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:45

2024-03-19T23:45

2024-03-19T23:45

политика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал лидеров фракций Государственной думы объединить усилия ради интересов страны и работать вместе. "Нам нужно, конечно, объединять усилия в интересах государства. Надо работать всем вместе", - обратился Путин к лидерам фракций Госдумы на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20240319/putin-1934356982.html

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политика, россия, владимир путин, госдума рф