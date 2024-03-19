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Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России - РИА Новости, 19.03.2024
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23:45 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/interesy-1934357675.html
Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России
Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России
Президент России Владимир Путин призвал лидеров фракций Государственной думы объединить усилия ради интересов страны и работать вместе. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:45
2024-03-19T23:45
политика
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал лидеров фракций Государственной думы объединить усилия ради интересов страны и работать вместе. "Нам нужно, конечно, объединять усилия в интересах государства. Надо работать всем вместе", - обратился Путин к лидерам фракций Госдумы на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20240319/putin-1934356982.html
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России

Путин: надо всем объединить усилия ради интересов России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Россия - страна побед" на здании в Москве
Вывеска Россия - страна побед на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска "Россия - страна побед" на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал лидеров фракций Государственной думы объединить усилия ради интересов страны и работать вместе.
«
"Нам нужно, конечно, объединять усилия в интересах государства. Надо работать всем вместе", - обратился Путин к лидерам фракций Госдумы на встрече в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах
Вчера, 23:40
 
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