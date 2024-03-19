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Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России
Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России
Президент России Владимир Путин призвал лидеров фракций Государственной думы объединить усилия ради интересов страны и работать вместе. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:45
2024-03-19T23:45
2024-03-19T23:45
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал лидеров фракций Государственной думы объединить усилия ради интересов страны и работать вместе. "Нам нужно, конечно, объединять усилия в интересах государства. Надо работать всем вместе", - обратился Путин к лидерам фракций Госдумы на встрече в Кремле.
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России
Путин: надо всем объединить усилия ради интересов России