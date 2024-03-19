https://ria.ru/20240319/importozameschenie-1934141284.html

Импортозамещение приборной базы для исследований планируют расширить

Импортозамещение приборной базы для исследований планируют расширить - РИА Новости, 19.03.2024

Импортозамещение приборной базы для исследований планируют расширить

Министерство науки и образования РФ планирует расширять программу по обновлению приборной базы для научных организаций России за счет создания импортозамещающих РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:22

2024-03-19T05:22

2024-03-19T05:22

россия

валерий фальков

московский физико-технический институт

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министерство науки и образования РФ планирует расширять программу по обновлению приборной базы для научных организаций России за счет создания импортозамещающих приборов, в ее рамках сейчас разрабатывается техника для самых разных областей исследований, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Наличие современной приборной базы - одно из критически важных условий для развития науки и технологий в России. "Мы продолжаем последовательно программу обновления приборной базы, сориентировались на дружественные страны и параллельно запустили свою программу. Она набирает обороты", - сказал Фальков. "Каждый год минимум 4 миллиарда рублей мы закладываем на эту программу и будем ее еще расширять дальше, планы такие. По первым приборам, которые делают с нами коллеги, отзывы хорошие в большинстве своем", - добавил министр. Например, уже до конца 2024 года Московский физико-технический институт (МФТИ) завершит разработку двух так называемых "рамановских" спектрометров, отметил Фальков. "Это такие приборы, которые позволяют анализировать химический состав веществ любой природы: от биологических жидкостей до драгоценных камней. Насколько мне известно, в конце декабря в МФТИ провели предварительные испытания опытного образца одного из спектрометров. Помимо научной сферы, это устройство может использоваться в технологических линиях для контроля качества производимой продукции, медицинской диагностики, в задачах судебной экспертизы и криминалистики", - сказал министр. "Над масс-спектрометрами работают МИФИ и МФТИ. Завершить их разработку планируется до конца следующего года. Они также будут востребованы в химической и фармацевтической промышленности, медицине, токсикологии, фармацевтике, ветеринарии, мониторинге пищевых продуктов, экологическом мониторинге", - отметил Фальков.

https://ria.ru/20240216/putin-1927828653.html

https://ria.ru/20240317/koridor-1933588841.html

https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html

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россия, валерий фальков, московский физико-технический институт, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"