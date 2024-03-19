https://ria.ru/20240319/gunko-1934345030.html

СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком

СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком

Тернопольский облсовет наградил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько почетным знаком, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:41

2024-03-19T21:41

2024-03-19T21:41

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тернопольский облсовет наградил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько почетным знаком, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Тернопольский областной совет наградил ветерана Второй мировой войны, воина дивизии "Галичина" Ярослава Гунько почетным знаком Тернопольского областного совета "За заслуги перед Тернопольской областью" имени Ярослава Стецька", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, награду Гунько получил за "весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ, активную благотворительную и общественную деятельность". В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

https://ria.ru/20240215/sochuvstvie-1927660826.html

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в мире, канада, россия, джастин трюдо, владимир зеленский, ярослав хунка, вооруженные силы украины