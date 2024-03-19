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СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком - РИА Новости, 19.03.2024
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21:41 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/gunko-1934345030.html
СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком
СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком - РИА Новости, 19.03.2024
СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком
Тернопольский облсовет наградил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько почетным знаком, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:41
2024-03-19T21:41
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тернопольский облсовет наградил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько почетным знаком, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Тернопольский областной совет наградил ветерана Второй мировой войны, воина дивизии "Галичина" Ярослава Гунько почетным знаком Тернопольского областного совета "За заслуги перед Тернопольской областью" имени Ярослава Стецька", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, награду Гунько получил за "весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ, активную благотворительную и общественную деятельность". В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
https://ria.ru/20240215/sochuvstvie-1927660826.html
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в мире, канада, россия, джастин трюдо, владимир зеленский, ярослав хунка, вооруженные силы украины
В мире, Канада, Россия, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Вооруженные силы Украины
СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком

Общественное: облсовет на Украине наградил экс-эсэсовца Гунько почетным знаком

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько)
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тернопольский облсовет наградил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько почетным знаком, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"Тернопольский областной совет наградил ветерана Второй мировой войны, воина дивизии "Галичина" Ярослава Гунько почетным знаком Тернопольского областного совета "За заслуги перед Тернопольской областью" имени Ярослава Стецька", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
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По информации телеканала, награду Гунько получил за "весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ, активную благотворительную и общественную деятельность".
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
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В миреКанадаРоссияДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийЯрослав ХункаВооруженные силы Украины
 
 
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