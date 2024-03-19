СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком
Общественное: облсовет на Украине наградил экс-эсэсовца Гунько почетным знаком
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) . Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тернопольский облсовет наградил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько почетным знаком, сообщил украинский телеканал "Общественное".
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"Тернопольский областной совет наградил ветерана Второй мировой войны, воина дивизии "Галичина" Ярослава Гунько почетным знаком Тернопольского областного совета "За заслуги перед Тернопольской областью" имени Ярослава Стецька", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, награду Гунько получил за "весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ, активную благотворительную и общественную деятельность".
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".