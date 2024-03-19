https://ria.ru/20240319/gretsiya-1934357802.html

Греция не пригласит представителей России на торжества в День независимости

Греция не пригласит представителей России на торжества в День независимости - РИА Новости, 19.03.2024

Греция не пригласит представителей России на торжества в День независимости

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис разослал всем греческим дипломатическим и консульским органам за рубежом письмо с запретом приглашать... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:46

2024-03-19T23:46

2024-03-19T23:46

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АФИНЫ, 19 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис разослал всем греческим дипломатическим и консульским органам за рубежом письмо с запретом приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия по случаю национального праздника – Дня независимости, которые отмечаются 25 марта, в день начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов, пишет портал newsbreak.gr. Он публикует копию письма, направленного 15 марта. "В связи с Национальным Праздником 25 марта просим вас на ваши мероприятия не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси", - говорится в письме. "Национальный позор решение Герапетритиса не приглашать российских дипломатов на празднование годовщины национального восстания! Россия всегда занимала видное место в праздновании 25 марта", - пишет издание. "Не следует забывать, что три года назад в этот день Россия занимала почетное место на торжествах 25 марта – это была 200-я годовщина греческой революции, и, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19, премьер-министр правительства Владимира Путина - Михаил Мишустин ездил в Афины, представляя Москву, и (президент Греции) Катерина Сакелларопулу превозносила "большой вклад" России в борьбу греков, а тогдашний мэр Афин Костас Бакояннис вручил высокопоставленному российскому гостю Золотую медаль "За заслуги перед городом Афины", - пишет издание. Оно отмечает, что многое изменилось с начала событий на Украине, и теперь российских дипломатов отстраняют от участия в мероприятиях по случаю нашего национального юбилея. Греция третий год не приглашает представителей России на торжества. День независимости Греции, или День национального возрождения Греции, общенациональный праздник в Греции. В этот день на центральной афинской площади Синтагма проходит военный парад, проводятся торжественные мероприятия в Греции и ее представительствах за рубежом. Греки называют ключевой роль России в обретении страной независимости. Важнейшую роль в подготовке революции сыграла "Филики Этерия" ("Общество друзей") - созданное в Одессе в 1814 году создано тайное общество греков, целью которого было создание независимого греческого государства. Оно подготовило почву для вооруженной борьбы греков против османского ига. В 1821 году "Филики Этерия" насчитывала тысячи членов в Греции. Служившие в русской армии греческие офицеры возглавляли национально-освободительную борьбу. Среди руководителей греческой революции был состоявший на российской службе генералом Александр Ипсиланти. Русская эскадра, действовавшая вместе с французской и английской, в морском сражении в греческой бухте Наварино в октябре 1827 года полностью уничтожила турецко-египетскую флотилию. Эта победа стала одной из важнейших предпосылок независимости Греции. Разгром турецкого флота в Наваринском сражении содействовал победе России в русско-турецкой войне 1828–1829 годов, по итогам которой Греция получила независимость. После этой войны основная часть турецкой армии ушла из Греции. Через год в соответствии с Адрианопольским мирным договором между Россией и Турцией султан признал автономию Греции, а в 1830 году - ее независимость. Россия стала первой страной, установившей официальные отношения с Грецией и признавшей таким образом ее независимость. Первым правителем Греции стал Иоанн Каподистрия. Он несколько лет возглавлял министерство иностранных дел России, а затем был послан российским царем в Грецию и стал ее первым правителем после провозглашения независимости страны. В 1831 году Каподистрия был убит греческими заговорщиками.

https://ria.ru/20240309/gretsiya-1932043959.html

https://ria.ru/20240307/vrag-1931842781.html

https://ria.ru/20240227/aktivy-1929673563.html

https://ria.ru/20240302/otpravka-1930728140.html

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в мире, греция, россия, афины, михаил мишустин, владимир путин