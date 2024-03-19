https://ria.ru/20240319/grant-1934194740.html

Грант помог бизнесмену в Хабаровске развить производство полезных снеков

Грант помог бизнесмену в Хабаровске развить производство полезных снеков - РИА Новости, 19.03.2024

Грант помог бизнесмену в Хабаровске развить производство полезных снеков

Молодой предприниматель из Хабаровска Светлана Ишкова благодаря гранту смогла развить производство полезных лакомств, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:12

2024-03-19T12:12

2024-03-19T12:12

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Молодой предприниматель из Хабаровска Светлана Ишкова благодаря гранту смогла развить производство полезных лакомств, сообщает пресс-служба регионального правительства. Поддержку молодым предпринимателям в Хабаровском крае оказывают в рамках президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Молодежное предпринимательство относится к приоритетным направлениям развития бизнеса в Хабаровском крае. Молодым предпринимателям оказывается разнообразная поддержка: образовательная, имущественная, финансовая и грантовая. К примеру, в прошлом году получателями краевых грантов на сумму 10,3 миллиона рублей стали 22 молодых предпринимателя. Предусмотрена также льготная ставка в фонде поддержки предпринимательства: 9,5% годовых", – сообщила директор центра "Мой бизнес" Ксения Вязникова, которую цитирует пресс-служба. Ишкова с прошлого года начала профессионально заниматься производством полезных снеков, которые она выпускает по своим рецептам. Сначала предприниматель зарегистрировалась как самозанятая, однако через пару месяцев изменила статус. "Как новичку очень нужны были знания в самых разных областях. Мне посоветовали обратиться в центр "Мой бизнес", где учат азам предпринимательства. Здесь я получила базовые знания по маркетингу и финансовому планированию, меня нацелили на регистрацию товарного знака. Это позволило наметить на перспективу план действий", - рассказала женщина. Она добавила, что статус молодого предпринимателя дает важные преимущества, в том числе возможность получить грант на развитие бизнеса. Поэтому осенью прошлого года она открыла ИП и успешно прошла грантовый конкурс для молодых предпринимателей. Женщина получила выплату в 500 тысяч рублей. На эти деньги она купила сушильное оборудование, сняла в аренду помещение под мини-цех и начала работу над брендом. Ассортимент продукции значительно расширился. Теперь это около 20 видов снеков: фруктово-ягодной пастилы, фруктовых чипсов и льняных крекеров, или флаксов, с различными добавками. Теперь за сутки с 0,5 килограмма выпуск увеличился до 20 килограммов. В планах на этот год регистрация товарного знака, брендирование и продвижение продукции, в том числе особой, дальневосточной, линейки, в состав которой войдут брусника, кедровый орех, актинидия и ламинария.

https://ria.ru/20240126/filial-1923729294.html

https://ria.ru/20240318/podderzhka-1934009687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, хабаровск, хабаровский край, бизнес, поддержка бизнеса