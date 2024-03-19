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Путин отметил укрепление государственных границ - РИА Новости, 19.03.2024
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14:37 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html
Путин отметил укрепление государственных границ
Путин отметил укрепление государственных границ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин отметил укрепление государственных границ
Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:37
2024-03-19T14:37
россия
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пограничное управление фсб рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено оснащение пограничных войск. "За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно на участках, которые фактически находятся в районе боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим", - сказал президент России.
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россия, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пограничное управление ФСБ РФ
Путин отметил укрепление государственных границ

Путин: за последнее время многое сделано для укрепления государственных границ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничного управления ФСБ России
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено оснащение пограничных войск.
"За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно на участках, которые фактически находятся в районе боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим", - сказал президент России.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее
15 марта, 22:31
 
РоссияБезопасностьВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пограничное управление ФСБ РФ
 
 
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