https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html
Путин отметил укрепление государственных границ
Путин отметил укрепление государственных границ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин отметил укрепление государственных границ
Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:37
2024-03-19T14:37
2024-03-19T14:37
россия
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пограничное управление фсб рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено оснащение пограничных войск. "За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно на участках, которые фактически находятся в районе боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим", - сказал президент России.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933385922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пограничное управление ФСБ РФ
Путин отметил укрепление государственных границ
Путин: за последнее время многое сделано для укрепления государственных границ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено оснащение пограничных войск.
"За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно на участках, которые фактически находятся в районе боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим", - сказал президент России.
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее