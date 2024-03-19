https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html

Путин отметил укрепление государственных границ

Путин отметил укрепление государственных границ - РИА Новости, 19.03.2024

Путин отметил укрепление государственных границ

Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:37

2024-03-19T14:37

2024-03-19T14:37

россия

безопасность

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пограничное управление фсб рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено оснащение пограничных войск. "За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно на участках, которые фактически находятся в районе боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим", - сказал президент России.

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933385922.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф