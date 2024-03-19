https://ria.ru/20240319/gosduma-1934245207.html
Госдума приняла закон о расширении Арктической зоны
Госдума приняла закон о расширении Арктической зоны - РИА Новости, 19.03.2024
Госдума приняла закон о расширении Арктической зоны
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:47
2024-03-19T14:47
2024-03-19T14:47
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, а также о продлении срока функционирования магаданской ОЭЗ. Первоначальная редакция, подготовленная правительством по поручению президента России Владимира Путина, касалась лишь расширения Арктической зоны РФ. Во исполнение другого поручения главы государства Госдума в рамках второго чтения поддержала поправку к законопроекту, которая продлевает до 31 декабря 2046 года срок функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области. Действующее законодательство ограничивает этот срок 31 декабря 2025 года. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам Березовский и Белоярский муниципальные районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме. А глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале писал, что благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы: уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли. Согласно пояснительной записке к закону, в Белоярском районе планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов с привлечением более 900 миллионов рублей частных инвестиций и созданием 73 рабочих мест; в Березовском районе – четыре проекта с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,6 миллиарда рублей и созданием 174 рабочих мест. При этом прогнозный размер дополнительных субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых взносов за новых резидентов Арктической зоны в период с 2024 по 2033 год оценивается в 397,78 миллиона рублей, а совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов – примерно в 3,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240226/investitsii-1929651815.html
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экономика, россия, магаданская область, березовский, алексей чекунков, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Магаданская область, Березовский, Алексей Чекунков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума приняла закон о расширении Арктической зоны
Госдума включила два район Югры в состав Арктической зоны
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, а также о продлении срока функционирования магаданской ОЭЗ.
Первоначальная редакция, подготовленная правительством по поручению президента России Владимира Путина, касалась лишь расширения Арктической зоны РФ. Во исполнение другого поручения главы государства Госдума в рамках второго чтения поддержала поправку к законопроекту, которая продлевает до 31 декабря 2046 года срок функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области. Действующее законодательство ограничивает этот срок 31 декабря 2025 года.
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Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
По своим географическим и природно-климатическим характеристикам Березовский и Белоярский муниципальные районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.
А глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале писал, что благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы: уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.
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Согласно пояснительной записке к закону, в Белоярском районе планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов с привлечением более 900 миллионов рублей частных инвестиций и созданием 73 рабочих мест; в Березовском районе – четыре проекта с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,6 миллиарда рублей и созданием 174 рабочих мест.
При этом прогнозный размер дополнительных субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых взносов за новых резидентов Арктической зоны в период с 2024 по 2033 год оценивается в 397,78 миллиона рублей, а совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов – примерно в 3,7 миллиарда рублей.
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