https://ria.ru/20240319/gosduma-1934146431.html

Депутаты готовят поправку в УК о наказании за вовлечение детей в наркоманию

Депутаты готовят поправку в УК о наказании за вовлечение детей в наркоманию - РИА Новости, 19.03.2024

Депутаты готовят поправку в УК о наказании за вовлечение детей в наркоманию

В Госдуме разрабатывается поправка в статью 151 Уголовного кодекса, которая позволит наказывать за вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:33

2024-03-19T07:33

2024-03-19T07:33

россия

общество

евгений марченко

игорь зубов

госдума рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается поправка в статью 151 Уголовного кодекса, которая позволит наказывать за вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков, рассказал РИА Новости депутат ГД Евгений Марченко. Согласно статье 151 УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством наказывается обязательными работами на срок до 480 часов либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до четырёх лет. "Я хочу статью 151 (УК РФ) дополнить еще вовлечением несовершеннолетнего в употребление наркотических средств. Ребенку предложили попробовать наркотик, и вот за это уже будет ответственность. Уже идет разработка инициативы, пишется закон", - сказал он. Как пояснил депутат, в статье 151 Уголовного кодекса есть пробел, так как статья предусматривает наказание за вовлечение детей в употребление "одурманивающих веществ", но более тяжелых наркотиков в ней нет. "Один наркоман вовлекает в употребление наркотиков за год 10 человек", - добавил Марченко. По словам депутата, замглавы МВД РФ Игорь Зубов поддержал эту инициативу.

https://ria.ru/20240314/otravlenie-1932962467.html

https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html

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россия, общество, евгений марченко, игорь зубов, госдума рф