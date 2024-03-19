https://ria.ru/20240319/gd-1934238486.html

Госдума одобрила вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Госдума одобрила вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан - РИА Новости, 19.03.2024

Госдума одобрила вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, а также об освобождении от НДС услуг... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:21

2024-03-19T14:21

2024-03-19T20:55

госдума рф

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, а также об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений.Такие вычеты будут предоставлять в сумме: Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год. В итоге максимальный вычет составит 52 тысячи рублей (при ставке НДФЛ 13%) или 60 тысяч рублей (при ставке 15%) в год.При этом договор долгосрочных сбережений должен действовать не менее десяти лет, а договор на ведение ИИС – в 2024-2026 годах не менее пяти лет с ежегодным повышением срока на один год вплоть до десяти лет. Вычеты будут предоставляться в том году, когда эти взносы уплачиваются, а средства на ИИС вносятся, пояснили РИА Новости в комитете Госдумы по бюджету и налогам.Закон предусматривает и сохранение действующих инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года. При этом отменяются инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС. Исключение сделали также для паев, полученных в результате выделения заблокированных активов паевых инвестиционных фондов в закрытый ПИФ.Госдума во время второго чтения поддержала поправки, которые синхронизируют нормы Налогового кодекса с положениями закона об НПФ. Также они упрощают процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения и освобождают от НДС услуги по формированию таких сбережений. Кроме того, поправки выводят из-под обложения налогом на прибыль средства, перечисляемые в фонды гарантирования пенсионных резервов, а также взносы, уплаченные по договорам долгосрочных сбережений.Помимо этого, закон обязывает НПФ информировать налоговые органы о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Также вводятся штрафы для НПФ и налоговых агентов за предоставление недостоверных сведений в рамках упрощенной процедуры получения налоговых вычетов. Штраф составит 20 процентов от суммы неправомерно полученного налогоплательщиком налогового вычета.Аналогичную ответственность сейчас установили для налоговых агентов за подачу недостоверных сведений по ИИС. При этом НПФ и налоговые агенты освобождаются от ответственности, если самостоятельно выявят ошибки и сообщат о них налоговому органу до того, как тот сам их обнаружит.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, положения о штрафах — через месяц после этого, а нормы об обязанности НПФ представлять информацию налоговикам по соответствующим договорам — с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240319/gosduma-1934188034.html

https://ria.ru/20240314/golikova-1933027807.html

https://ria.ru/20240317/nalog-1933739476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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