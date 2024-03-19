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Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента
Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента - РИА Новости, 19.03.2024
Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента
Комиссия Госдумы по иновмешательству подготовила большой объем материалов о вмешательстве в выборы президента РФ, по итогам выборов могут быть изменены законы,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:16
2024-03-19T11:16
2024-03-19T11:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по иновмешательству подготовила большой объем материалов о вмешательстве в выборы президента РФ, по итогам выборов могут быть изменены законы, заявил глава комиссии Василий Пискарев."Наша комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства подготовила … большой объем материалов, которые как раз свидетельствуют о том, что я вам сейчас сказал. Вот эти материалы, они называются "Факты вмешательства в наши внутренние дела". Этот материал мы будем обязательно рассматривать и по итогам рассмотрения будем принимать меры реагирования … Если потребуется, то внесем законопроекты для того, чтобы дальше крепить наш суверенитет", - сказал Пискарев в ходе пресс-подхода.
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политика, россия, госдума рф, василий пискарев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Госдума РФ, Василий Пискарев
Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента
Пискарев: комиссия ГД подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента