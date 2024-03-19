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Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента

Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента - РИА Новости, 19.03.2024

Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента

Комиссия Госдумы по иновмешательству подготовила большой объем материалов о вмешательстве в выборы президента РФ, по итогам выборов могут быть изменены законы,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:16

2024-03-19T11:16

2024-03-19T11:39

выборы президента россии — 2024

политика

россия

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по иновмешательству подготовила большой объем материалов о вмешательстве в выборы президента РФ, по итогам выборов могут быть изменены законы, заявил глава комиссии Василий Пискарев."Наша комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства подготовила … большой объем материалов, которые как раз свидетельствуют о том, что я вам сейчас сказал. Вот эти материалы, они называются "Факты вмешательства в наши внутренние дела". Этот материал мы будем обязательно рассматривать и по итогам рассмотрения будем принимать меры реагирования … Если потребуется, то внесем законопроекты для того, чтобы дальше крепить наш суверенитет", - сказал Пискарев в ходе пресс-подхода.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933973701.html

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политика, россия, госдума рф, василий пискарев