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Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:16 19.03.2024 (обновлено: 11:39 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/gd-1934178719.html
Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента
Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента - РИА Новости, 19.03.2024
Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента
Комиссия Госдумы по иновмешательству подготовила большой объем материалов о вмешательстве в выборы президента РФ, по итогам выборов могут быть изменены законы,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:16
2024-03-19T11:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по иновмешательству подготовила большой объем материалов о вмешательстве в выборы президента РФ, по итогам выборов могут быть изменены законы, заявил глава комиссии Василий Пискарев."Наша комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства подготовила … большой объем материалов, которые как раз свидетельствуют о том, что я вам сейчас сказал. Вот эти материалы, они называются "Факты вмешательства в наши внутренние дела". Этот материал мы будем обязательно рассматривать и по итогам рассмотрения будем принимать меры реагирования … Если потребуется, то внесем законопроекты для того, чтобы дальше крепить наш суверенитет", - сказал Пискарев в ходе пресс-подхода.
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политика, россия, госдума рф, василий пискарев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Госдума РФ, Василий Пискарев
Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента

Пискарев: комиссия ГД подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по иновмешательству подготовила большой объем материалов о вмешательстве в выборы президента РФ, по итогам выборов могут быть изменены законы, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
«
"Наша комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства подготовила … большой объем материалов, которые как раз свидетельствуют о том, что я вам сейчас сказал. Вот эти материалы, они называются "Факты вмешательства в наши внутренние дела". Этот материал мы будем обязательно рассматривать и по итогам рассмотрения будем принимать меры реагирования … Если потребуется, то внесем законопроекты для того, чтобы дальше крепить наш суверенитет", - сказал Пискарев в ходе пресс-подхода.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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