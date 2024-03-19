https://ria.ru/20240319/fsb-1934238585.html

Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе

Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе

Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности уделить особое внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе, национальных проектах, а РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:22

2024-03-19T14:22

2024-03-19T14:42

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности уделить особое внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе, национальных проектах, а также федеральных и региональных программах."Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу. Особое внимание уделить сфере гособорнзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240319/putin-1934240204.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, владимир путин, россия