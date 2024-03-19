https://ria.ru/20240319/fsb-1934238585.html
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе
Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности уделить особое внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе, национальных проектах, а РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:22
2024-03-19T14:22
2024-03-19T14:42
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности уделить особое внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе, национальных проектах, а также федеральных и региональных программах."Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу. Особое внимание уделить сфере гособорнзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20240319/putin-1934240204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе в нацпроектах