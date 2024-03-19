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Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе - РИА Новости, 19.03.2024
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14:22 19.03.2024 (обновлено: 14:42 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/fsb-1934238585.html
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе
Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности уделить особое внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе, национальных проектах, а РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:22
2024-03-19T14:42
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности уделить особое внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе, национальных проектах, а также федеральных и региональных программах."Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу. Особое внимание уделить сфере гособорнзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20240319/putin-1934240204.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе

Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе в нацпроектах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности уделить особое внимание антикоррупционной работе в гособоронзаказе, национальных проектах, а также федеральных и региональных программах.
"Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу. Особое внимание уделить сфере гособорнзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин обсудил с правительством реализацию крупных проектов
14:30
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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