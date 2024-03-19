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Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
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14:17 19.03.2024 (обновлено: 18:30 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/fsb-1934237493.html
Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин
Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин
Народ России ждет от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:17
2024-03-19T18:30
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народ России ждет от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности."Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — сказал Путин.
https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Безопасность
Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин

Путин: россияне ждут от ФСБ предельной концентрации и наступательных действий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. 19 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. 19 марта 2024
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народ России ждет от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
"Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — сказал Путин.
Выступление Путина на коллегии ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности
14:06
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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