https://ria.ru/20240319/fsb-1934237493.html
Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин
Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин
Народ России ждет от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:17
2024-03-19T14:17
2024-03-19T18:30
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народ России ждет от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности."Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — сказал Путин.
https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Безопасность
Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин
Путин: россияне ждут от ФСБ предельной концентрации и наступательных действий
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народ России ждет от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
"Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — сказал Путин.
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