https://ria.ru/20240319/fsb-1934237493.html

Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин

Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

Россияне ждут от ФСБ наступательных действий, заявил Путин

Народ России ждет от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:17

2024-03-19T14:17

2024-03-19T18:30

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народ России ждет от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности."Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — сказал Путин.

https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность